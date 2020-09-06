«Нефтехимик» уже второй в таблице

Три очка к профессиональному празднику

Вернувшийся после болезни тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев стал свидетелем победы своей команды в неоднозначном матче с «Иртышом», которую принес воспитанник нижнекамского клуба Артем Котик. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Оказывается, за стенкой можно и отлежаться



Если когда-нибудь очевидцы матча «Нефтехимика» и омского «Иртыша» будут пытаться воскресить в памяти его подробности, то первым делом им на ум придет любопытный момент, когда защитник гостей улегся в своей штрафной площадке во время исполнения штрафного же удара. Слава о прекрасном исполнении Ильей Петровым штрафных долетела уже даже до дебютантов ФНЛ, коими являются омичи, вот и прилег защитник на случай, если бы мяч после удара Петрова прошел бы под стенкой. Вопрос только, что будут делать противники нижнекамцев, когда к мячу подойдет Давид Хубаев, который может закручивать со штрафного в девятину?

Нижнекамцы разошлись по нулям в предыдущей гостевой игре чемпионата ФНЛ в Томске, ранее уступили со счетом 0:1 «Динамо-Брянск» в домашнем матче Кубка России. В этом настораживал не сам факт поражения, а то, что нижнекамцы не забивали сразу 180 минут. А сам вылет из Кубка можно воспринимать спокойно: на успешное выступление в нем у нижнекамцев банально может не хватить ресурсов. В прошлом году они также быстро вылетели, зато хорошо проявили себя по сезону.

Кстати, с «Динамо-Брянск» у «Нефтехимика» запланирован очередной матч, теперь уже не выезде, 9 сентября. Но состоится ли он, большой вопрос. Субботняя встреча динамовцев со «Спартаком-2» была отменена, по словам врио главного государственного санитарного врача Брянской области, «в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения COVID-19 у значительной части состава хозяев».

Если когда-нибудь очевидцы матча «Нефтехимика» и омского «Иртыша» будут пытаться воскресить в памяти его подробности, то первым делом им на ум придет любопытный момент, когда защитник гостей улегся в своей штрафной площадке во время исполнения штрафного же удара

Уткульбаев вернулся, Довлатов вернулся, Канунников вернулся! Только не к нам

Команды не встречались 22 года, и первый тайм они провели так, как в известной сцене встречи Штирлица с супругой в ресторане. Разглядывали друг друга, предавались воспоминаниям и не баловали в первые 45 минут атакующими действиями. Разве что вратарь «нефтехимиков» Андрей Голубев дал возможность фотографам и видеооператорам сделать интересные кадры, вытащив мяч после удара Ивана Донскова с убойной позиции.

Кстати, следует отметить, что у нижнекамцев на тренерской скамье снова появился наставник Юрий Уткульбаев, ранее приболевший, а в заявочном списке объявился Бобир Довлатов, работавший с Уткульбаевым в дубле «Рубина» и в Казахстане. Его возвращение в «Нефтехимик» восполнит потерю Михаила Земскова, который стал новичком этого сезона и первой же его потерей (перешел в воронежский «Факел»). Еще один экс-футболист «Рубина» Максим Жестоков отправился в тольяттинский «Акрон». Произошло это в рамках дозаявки, самой главной новостью которой стало появление в «Крыльях Советов» самого Максима Канунникова. Напомним, шесть лет назад последний играл на чемпионате мира под руководством Фабио Капелло, представляя на турнире казанский «Рубин».

Эти изменения, кстати, дают понимание, что соперники «Нефтехимика» оперируют такими футболистами, как Канунников, Жестоков или Денис Ткачук, который пополнил ФК «Оренбург» еще в августе, а «Нефтехимик» пополняется своим же бывшим игроком, оправившимся от повреждения.

В первом тайме команды разглядывали друг друга, предавались воспоминаниям и не баловали атакующими действиями

Чудеса советской второй лиги

К слову, переживающий сейчас не самые лучшие времена «Иртыш» в советское время был весьма уважаемой командой. Более того, он стал автором любопытного достижения.

В первой лиге была команда «Кузбасс» из Кемерово, но сибиряки попали в первый состав на момент образования лиги в 1970 году. А вот затем сибирские команды не могли пробиться в нее 13 лет. Какое-то время им мешали команды из Казахстана, с которыми вместе соревновались сибиряки, либо они не могли преодолеть преграды финальной пульки (Братск, Барнаул).

Россия не могла прирасти сибирским футболом, поскольку вторая лига была под контролем друзей-соседей. К примеру, в первую лигу в те годы выходили «Гурия» из Ланчхути, которой покровительствовал брат Эдуарда Шеварднадзе Евграф, «Бустон» из Джизака, родины Шарафа Рашидова (Шеварднадзе и Рашидов на тот момент были первыми секретарями ЦК КПСС Грузии и Узбекистана соответственно).

Пойти им наперекор было очень сложно. В 1979 году это попытался сделать «Локомотив» из Самтредиа, который отстал от «Гурии» всего на одно очко, а в личных встречах команды продемонстрировали удивительные результаты: 7:0 в Ланчхути в пользу «Гурии» 16 июля и 6:0 в Самтредиа в пользу «Локомотива» 2 августа. По окончании сезона главный тренер грузинских железнодорожников 41-летний Джумбер Хажалия внезапно ушел из футбола.

В фаворитах ходила и смоленская «Искра», относившаяся к войскам ПВО и слывшая вожделенным местом для московских футболистов, которым необходимо было решить проблемы со службой в армии. Впрочем, в смоленские футбольные войска ПВО отправлялись служить и другие «мужчины хоть куда»: и рижанин Сергей Шавло (был призван из «Спартака» в 27 лет), и фрунзенец Александр Калашников (тоже из «Спартака» в 26 лет), и кореец из Казахстана Эдуард Сон, литовец Стасис Данисявичус, украинский «западненец» Роман Падура. Любопытно, что за время «службы» с десяток футболистов «Искры» успели обзавестись женами-смолянками: те же Сон, Покора, Георгий Ярцев, Вячеслав Даев.

Переживающий сейчас не самые лучшие времена «Иртыш» в советское время был весьма уважаемой командой

Или же был любопытный пример с тольяттинским «Торпедо», которое в 1979 году заняло 24-е место из 24 команд-участниц, а спустя год выиграло свою Зону. Секрет был прост, и таился он в приглашении на пост главного тренера ростовчанина Валерия Синау, чей легендарный отец Николай Синау трудился заместителем начальника управления футбола спорткомитета СССР. Случилось чудо российского масштаба, но на тольяттинскую гайку нашелся узбекско-казахский болт. И в финальном турнире второй лиги торпедовцев опередило самаркандское «Динамо» с легендарным Берадором Абдураимовым на тренерском мостике. А на хитросделанных узбеков, соответственно, нашелся еще более хитрособранный павлодарский «Трактор». Кстати, начальником команды в Павлодаре тогда работал Павел Черепанов, затем отработавший десять лет в тренерском штабе «Рубина» у Курбана Бердыева.

И только в 1983 году первая сибирская команда прорвалась через сито второй лиги. Ею и был омский «Иртыш», и это уникальный пример в советском футболе, когда футбольная команда добилась крупнейших успехов в своей истории под руководством не профессионального тренера, а ученого. 32-летний (!) кандидат педагогических наук Корней Шперлинг возглавил в 1979 году «Иртыш», выступавший во второй лиге. До футбола он четыре года преподавал на кафедре футбола-хоккея в местном институте физкультуры ОГИФК. Вторым тренером стал Александр Ивченко (в будущем он тоже поработает с «Рубином», а тогда ему было всего 27 лет). А начальником команды назначили 32-летнего Леонида Киселева, только что закончившего карьеру играющего тренера в хоккейной команде «Водник» из Ванино. Через 10 лет Киселев вернется на лед, чтобы стать легендой тренерского цеха хоккейного «Авангарда».

Котики бывают морские, няшные и забивные

Тем временем «Иртыш», приехавший в Нижнекамск с одним очком после шести матчей, набранным в игре с таким же неудачником, как и он сам, томской «Томью», вознамерился обзавестись сразу тремя, переведя во втором тайме игру ближе к воротам хозяев.

«Иртыш» во втором тайме вознамерился перевести игру ближе к воротам хозяев

Опаснейший момент у нижнекамцев был минут за десять до конца встречи, когда подача с углового привела к тому, что мяч метался по вратарской гостей, старательно избегая попадания в сетку. Но решающий гол они забили в момент, когда в это практически никто не верил. Для омичей стало неожиданностью то, что в нападение пришел защитник Марат Ситдиков, который остался в одиночестве на левом углу штрафной. Марат нанес опасный удар, который отразил голкипер гостей, но прямо на ногу Котику. Юный форвард нижнекамцев, вышедший на замену, ударил еле-еле, голкипер опять же смог зацепить мяч, но тот заполз в ворота.

Гости в конце игры осадили ворота «нефтехимиков» всей командой — даже вратарь прибежал на розыгрыш двух угловых подряд. Но его визави Голубев летал по штрафной, как супермен, прерывая все навесы… Три тяжелейших очка в очень неоднозначном матче подняли «Нефтехимик» на вторую строчку в турнирной таблице. При этом сразу у трех команд по 14 очков, но у «Нефтехимика» лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 8:2.

Субботняя победа станет подарком для горожан, которым предстоит очередной праздник 7 сентября. В этот день пройдет торжественное открытие обновленного футбольного стадиона, масштабную реконструкцию которого провел «Нижнекамскнефтехим». Арену откроют матчем ветеранов московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика», а само событие городского масштаба приурочили ко Дню нефтяника.

