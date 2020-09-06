Внук маршала Жукова: «Его уважали за справедливость!»
Интервью с Георгием Жуковым о рассекреченном личном деле полководца и неизвестных сторонах его личности
На уходящей неделе мир отметил 75-летие окончания Второй мировой войны. Одного из тех, кто был творцом мира в 1945-м, маршала Георгия Жукова (1896—1974), «Реальное время» вспоминает с его внуком — также Георгием. Тезка деда и сын младшей дочери военачальника Марии (всего у Жукова было четыре дочери от трех браков) родился через несколько лет после смерти своего великого родственника, но является одним из немногих родных маршала, кто соглашается обсуждать личность именитого деда. Подробнее о роли полководца в семье и истории, а также о новых неизвестных фактах из его биографии Георгий Жуков рассказал нашему изданию.
«Авторов с научным подходом к личности Жукова, кроме Исаева, не встретил»
— Георгий Александрович, о каждом великом человеке гражданам страны важно знать правду. Понятно, что в советское время некоторые факты из жизни и деятельности вашего знаменитого деда умалчивались в силу политических причин, да и не всё могли писать историки о личности Жукова в годы войны. Много ли объективных научных работ о маршале появилось уже после того, как цензура ослабла, и можете ли гордиться такими работами как потомок?
— Не могу сказать, что я большое время уделяю изучению публикаций о своем деде, но за последние несколько лет среди вышедших работ, где уделено внимание Жукову, я могу выделить труды историка Алексея Исаева. И так получилось, что, кроме него, ничего серьезного о деде я не прочитал.
— Не прочитали, потому что все остальное — не научные работы, а публицистика?
— Да, публицистики я вижу много, и публицистики разного рода, разной степени достоверности, а авторов с научным подходом к личности Жукова, кроме Исаева, я не встретил. Лично я с Исаевым не знаком, но увидел, что он создал свой канал на YouTube, и признаюсь, слушать его интересно.
— Все ли воспоминания самого маршала Жукова изданы в нашей стране, или есть какие-то мемуары, документы, которые до сих пор лежат в архивах и не могут дойти до читателей?
— Была такая история, но буквально в прошлом, 2019 году были рассекречены некоторые архивы Минобороны — в том числе личное дело Жукова — оно лежит в свободном доступе, и я тоже, думаю, скоро с ним ознакомиться. И если будут какие-то новые научные публикации о Жукове в ближайшее время, то, думаю, они будут связаны с изучением именно этих архивных материалов. В том же году, кстати, на основе этих документов вышла статья в журнале «Огонек», которая весьма ярко иллюстрирует историю с опалой Жукова, которая началась в 1957 году, и остается только смотреть, как дальше будет разворачиваться дальнейшее изучение архивов, связанных с дедом. Но я очень рад, что наконец-то многие вещи получают правильную огласку.
Публицистики я вижу много, и публицистики разного рода, разной степени достоверности, а авторов с научным подходом к личности Жукова, кроме Исаева, я не встретил
«То, что Симонов взял у деда интервью, было скорее исключением из правил»
— А могут ли появиться из архивов какие-то неизвестные видеоматериалы о Жукове?
— Возможно, потому что такие материалы должны быть в силу того, что дед был министром обороны. Я по крайней мере знаю, что в Госфильмофонде есть видео о поездке Жукова в Индию в 1957 году — я лично видел отрывки, но надеюсь, что со временем это все будет публиковаться.
— А существуют ли киноматериалы о Жукове-отставнике периода 60—70-х годов? Может быть, он давал интервью кинодокументалистам той поры?
— Вряд ли, Жуков в то время находился в достаточно плотной изоляции, и то, что Симонов взял у него интервью, было скорее исключением из правил.
— Из известных работ, посвященных маршалу Жукову в последние годы, известны телесериал «Жуков» с Александром Балуевым в главной роли и в какой-то степени документальная картина «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» Алексея Пивоварова. Каково ваше отношение к этим произведениям?
— По фильму «Жуков» я бы воздержался от комментариев — я не хочу его обсуждать, поскольку это художественное кино, а значит, художественный вымысел, который имеет весьма опосредованное отношение к реальным историческим фигурам и событиям.
— А что скажете о работе Пивоварова? Ведь там так или иначе говорится и о вине Жукова за провалы на ржевском направлении, хотя есть разные мнения на этот счет.
— Фильм Пивоварова я смотрел — он очень интересный, хотя очень тяжелый. Операция «Марс», о которой говорится в фильме (операция конца 1942 года по прорыву обороны германских войск, окончившаяся поражением Красной армии, — прим. ред.), ранее была недостаточно освещенным эпизодом Великой Отечественной, но то, что происходило у Ржева, надо рассматривать в контексте всей обстановки, которая происходила на фронтах в то время. И тут важно понимать, что в этой операции были завязаны силы немцев, и при этом этот фактор помешал им выиграть Сталинградскую битву.
По фильму «Жуков» я бы воздержался от комментариев — я не хочу его обсуждать, поскольку это художественное кино, а значит, художественный вымысел, который имеет весьма опосредованное отношение к реальным историческим фигурам и событиям
«В отставку Жукова отправили полностью, не дали даже преподавать»
— Жуков после войны попал в первую опалу — Сталин из-за подозрений маршала в вывозе из Германии ценностей в личное пользование отправил его командовать Одесским военным округом, а уже в 1957 году последовала вторая опала, хрущевская. Чем Жуков занимался после отставки?
— Основное время он посвящал работе над книгой воспоминаний — эта работа далась ему очень непросто. Жуков очень долго ждал разрешения ее опубликовать, тяжело переживал цензуру. Кроме того, он постоянно находился под наблюдением властей, на даче у Жукова периодически проходили какие-то обыски — особенно когда наверху узнали, что он пишет книгу: история была очень неприятной, давление в связи с написанием труда было очень большим. Но задачу дед выполнил.
— А не хотел маршал вернуться в армию в 60-е?
— Дело в том, что в отставку Жукова отправили, что называется, полностью — ему не дали возможности даже преподавать. Поэтому, если бы дед и захотел, то уже ни о каком возвращении в войска речи не шло. Жуков просил предоставить ему работу, но ему ее не предоставили, и, на мой взгляд, то, что ему не дали преподавать, это вообще преступление.
— Я понимаю, если такое происходило при Хрущеве — именно при нем произошло отстранение Жукова. Но неужели изоляция маршала была такой же жесткой и при Брежневе — он же тоже был фронтовиком?
— И при Брежневе. Изоляция была очень серьезной — круг общения Жукова очень сильно сократился, общаться с ним боялись, а те, кто с Жуковым общался, были, что называется, «на карандаше».
— Почему же Брежнев мог опасаться Жукова?
— Герои такого масштаба, как Жуков, — это люди великие, и на их фоне политическим деятелям находить себя очень сложно.
Жуков просил предоставить ему работу, но ему ее не предоставили, и, на мой взгляд, то, что ему не дали преподавать, это вообще преступление
«Война с историей создана для того, чтобы люди все больше отвлекались от жизненных реалий»
— В прошлом году в Харькове был снесен бюст вашего деда, хотя и был через некоторое время восстановлен. По-человечески вам не хотелось обратиться к тому же украинскому президенту Зеленскому с просьбой отправить бюст в Россию, где он был бы важнее для общества?
— Вспышек безумия разного рода в мире происходит много. Да, лично для меня это чувствительная история, но это не самое ужасное, что мне и многим людям приходилось наблюдать за последнее время. Но отрадно видеть, что здравый смысл все-таки существует.
— Конечно, но памятники военачальникам в странах Восточной Европы, которые они освободили, сносят, переносят, и не удивляюсь, что историю там скоро могут существенно переписать и окончательно назвать освободивших эти страны от нацизма воинов — оккупантами.
— Война с историей создана для того, чтобы люди все больше отвлекались от жизненных реалий, от налаживания собственной жизни. Те, кто не видит способа изменения окружающей действительности, будут уходить и уходят в бесконечную войну с историей.
— Эти случаи — чистая политика или нечто иное?
— Думаю, что, конечно, это политика. Главные вызовы для нас присутствуют в настоящем, а не в прошлом.
— Но знаете, тревожно за историческую образованность будущих поколений, особенно за их знания о Великой Отечественной войне. Удержится ли память о том ужасном, но важном периоде у ближайших поколений?
— Я считаю, что для памяти о войне в России сделано очень много, и самое лучшее, что можно сделать для такой памяти еще — это позаботиться о том, чтобы мирное небо над головой для наших детей и внуков по-прежнему существовало. А чтобы оно существовало, нужно развивать нашу российскую государственность — развивать институты государственного, муниципального управления, широкое участие граждан в этом управлении. Когда пройдут нынешние болезни нашего политического роста, когда мы будем жить в более благополучной стране, по уровню жизни близкой к более развитым странам, тогда в людях будет присутствовать лучшая память о том, что такое война, и это будет гарантировать неповторение подобных историй. И будем надеяться, что Великая Отечественная останется самой кровавой войной в истории человечества, и повторений мы не увидим.
Война с историей создана для того, чтобы люди все больше отвлекались от жизненных реалий, от налаживания собственной жизни. Те, кто не видит способа изменения окружающей действительности, будут уходить и уходят в бесконечную войну с историей
«Никакая бравурность не должна заслонять реальные ужасы и боль войны»
— Режиссер Андрей Смирнов в недавнем интервью нашему изданию сказал, что память о войне можно сохранить, только написав учебники с правдой. Думаю, что и маршал Жуков с ним бы согласился, будь он жив.
— Согласен со Смирновым — согласен во многом: в последнее время вышло очень много материалов, рассказывающих тяжелую правду прежде всего от лица простых солдат, от людей, прошедших войну от начала до конца — да, возможно, их история отличается от той официальной истории, к которой мы привыкли в свое время, но история солдат может дать полную картину тех обстоятельств, с которыми людям приходилось сталкиваться во время войны. И очень важно донести эти вещи для подрастающего поколения — никакая бравурность не должна заслонять реальные ужасы и боль войны.
— В этом году знаменитый монумент маршалу Жукову у Красной площади убирали, заменив копией, на которой маршал прикладывает руку к голове в отличие от оригинала, где рука опущена. Но потом оригинал все-таки вернули, хотя говорили, что переместят на Поклонную гору.
— Значит, этот памятник все-таки стоял на своем месте!
— Я согласен. На ваш взгляд, эта работа — лучший памятник вашему именитому деду из тех, что есть в мире?
— Тут сложно судить — это дело художественного вкуса, но мне из всех памятников деду, которые мне известны, больше нравится бюст Вучетича, которые стоит на родине Жукова в Калужской области. Город, где он стоит, носит имя деда — Жуков, и стоит памятник у краеведческого музея.
— Скажите, а кто-то по стопам деда в большой семье Жуковых пошел? Стала ли военная служба традицией?
— Я в свое время закончил Военный университет, получил высшее военное образование, недолгое время прослужил в войсках, и какую-то свою дань традициям семьи я отдал. А если говорить о военной службе, там я себя не увидел, возможно, это было связано с тем, что и армия не особо была нужна тогда обществу, и я нашел себя более полезным на гражданской службе.
Но традиция от деда, я думаю, у меня осталась — она заключается в отношении к жизни: Георгий Жуков считал, что не на все компромиссы в жизни нужно идти, и я также придерживаюсь этого принципа. О чем речь? Вы знаете, самое главное, что мне запомнилось из разговоров о деде от его сослуживцев, когда они были живы (в частности, от водителя Жукова во время войны) — это то, что они уважали Жукова за справедливость. Да, Жуков был резкий, но он был очень справедлив, и в 1946 году, уже после войны, на Жукова в спецслужбах готовилось дело о госизмене — пересажали все окружение деда, людей пытали, но никто из них не дал на него показаний, и тому материалу, который Абакумов «накопал» и положил на стол Сталину, вождь не поверил. А после смерти Сталина дед очень много усилий приложил для реабилитации репрессированных военных — кого-то удалось вернуть из мест заключения, многим удалось помочь уже после заключения, и это для меня очень важные вещи.
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