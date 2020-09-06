Внук маршала Жукова: «Его уважали за справедливость!»

Интервью с Георгием Жуковым о рассекреченном личном деле полководца и неизвестных сторонах его личности

На уходящей неделе мир отметил 75-летие окончания Второй мировой войны. Одного из тех, кто был творцом мира в 1945-м, маршала Георгия Жукова (1896—1974), «Реальное время» вспоминает с его внуком — также Георгием. Тезка деда и сын младшей дочери военачальника Марии (всего у Жукова было четыре дочери от трех браков) родился через несколько лет после смерти своего великого родственника, но является одним из немногих родных маршала, кто соглашается обсуждать личность именитого деда. Подробнее о роли полководца в семье и истории, а также о новых неизвестных фактах из его биографии Георгий Жуков рассказал нашему изданию.

«Авторов с научным подходом к личности Жукова, кроме Исаева, не встретил»



— Георгий Александрович, о каждом великом человеке гражданам страны важно знать правду. Понятно, что в советское время некоторые факты из жизни и деятельности вашего знаменитого деда умалчивались в силу политических причин, да и не всё могли писать историки о личности Жукова в годы войны. Много ли объективных научных работ о маршале появилось уже после того, как цензура ослабла, и можете ли гордиться такими работами как потомок?

— Не могу сказать, что я большое время уделяю изучению публикаций о своем деде, но за последние несколько лет среди вышедших работ, где уделено внимание Жукову, я могу выделить труды историка Алексея Исаева. И так получилось, что, кроме него, ничего серьезного о деде я не прочитал.

— Не прочитали, потому что все остальное — не научные работы, а публицистика?

— Да, публицистики я вижу много, и публицистики разного рода, разной степени достоверности, а авторов с научным подходом к личности Жукова, кроме Исаева, я не встретил. Лично я с Исаевым не знаком, но увидел, что он создал свой канал на YouTube, и признаюсь, слушать его интересно.

— Все ли воспоминания самого маршала Жукова изданы в нашей стране, или есть какие-то мемуары, документы, которые до сих пор лежат в архивах и не могут дойти до читателей?

— Была такая история, но буквально в прошлом, 2019 году были рассекречены некоторые архивы Минобороны — в том числе личное дело Жукова — оно лежит в свободном доступе, и я тоже, думаю, скоро с ним ознакомиться. И если будут какие-то новые научные публикации о Жукове в ближайшее время, то, думаю, они будут связаны с изучением именно этих архивных материалов. В том же году, кстати, на основе этих документов вышла статья в журнале «Огонек», которая весьма ярко иллюстрирует историю с опалой Жукова, которая началась в 1957 году, и остается только смотреть, как дальше будет разворачиваться дальнейшее изучение архивов, связанных с дедом. Но я очень рад, что наконец-то многие вещи получают правильную огласку.

С.М. Буденный, И.В. Сталин и Г.К. Жуков (слева направо) на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время Парада Победы 24 июня 1945 года. Фото diletant.media

Публицистики я вижу много, и публицистики разного рода, разной степени достоверности, а авторов с научным подходом к личности Жукова, кроме Исаева, я не встретил

«То, что Симонов взял у деда интервью, было скорее исключением из правил»



— А могут ли появиться из архивов какие-то неизвестные видеоматериалы о Жукове?

— Возможно, потому что такие материалы должны быть в силу того, что дед был министром обороны. Я по крайней мере знаю, что в Госфильмофонде есть видео о поездке Жукова в Индию в 1957 году — я лично видел отрывки, но надеюсь, что со временем это все будет публиковаться.

— А существуют ли киноматериалы о Жукове-отставнике периода 60—70-х годов? Может быть, он давал интервью кинодокументалистам той поры?

— Вряд ли, Жуков в то время находился в достаточно плотной изоляции, и то, что Симонов взял у него интервью, было скорее исключением из правил.

— Из известных работ, посвященных маршалу Жукову в последние годы, известны телесериал «Жуков» с Александром Балуевым в главной роли и в какой-то степени документальная картина «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» Алексея Пивоварова. Каково ваше отношение к этим произведениям?

— По фильму «Жуков» я бы воздержался от комментариев — я не хочу его обсуждать, поскольку это художественное кино, а значит, художественный вымысел, который имеет весьма опосредованное отношение к реальным историческим фигурам и событиям.

— А что скажете о работе Пивоварова? Ведь там так или иначе говорится и о вине Жукова за провалы на ржевском направлении, хотя есть разные мнения на этот счет.

— Фильм Пивоварова я смотрел — он очень интересный, хотя очень тяжелый. Операция «Марс», о которой говорится в фильме (операция конца 1942 года по прорыву обороны германских войск, окончившаяся поражением Красной армии, — прим. ред.), ранее была недостаточно освещенным эпизодом Великой Отечественной, но то, что происходило у Ржева, надо рассматривать в контексте всей обстановки, которая происходила на фронтах в то время. И тут важно понимать, что в этой операции были завязаны силы немцев, и при этом этот фактор помешал им выиграть Сталинградскую битву.

Г.К. Жуков во время учений с применением ядерного оружия. Тоцкий полигон, 1954 г. Фото diletant.media

По фильму «Жуков» я бы воздержался от комментариев — я не хочу его обсуждать, поскольку это художественное кино, а значит, художественный вымысел, который имеет весьма опосредованное отношение к реальным историческим фигурам и событиям

«В отставку Жукова отправили полностью, не дали даже преподавать»

— Жуков после войны попал в первую опалу — Сталин из-за подозрений маршала в вывозе из Германии ценностей в личное пользование отправил его командовать Одесским военным округом, а уже в 1957 году последовала вторая опала, хрущевская. Чем Жуков занимался после отставки?

— Основное время он посвящал работе над книгой воспоминаний — эта работа далась ему очень непросто. Жуков очень долго ждал разрешения ее опубликовать, тяжело переживал цензуру. Кроме того, он постоянно находился под наблюдением властей, на даче у Жукова периодически проходили какие-то обыски — особенно когда наверху узнали, что он пишет книгу: история была очень неприятной, давление в связи с написанием труда было очень большим. Но задачу дед выполнил.

— А не хотел маршал вернуться в армию в 60-е?

— Дело в том, что в отставку Жукова отправили, что называется, полностью — ему не дали возможности даже преподавать. Поэтому, если бы дед и захотел, то уже ни о каком возвращении в войска речи не шло. Жуков просил предоставить ему работу, но ему ее не предоставили, и, на мой взгляд, то, что ему не дали преподавать, это вообще преступление.

— Я понимаю, если такое происходило при Хрущеве — именно при нем произошло отстранение Жукова. Но неужели изоляция маршала была такой же жесткой и при Брежневе — он же тоже был фронтовиком?

— И при Брежневе. Изоляция была очень серьезной — круг общения Жукова очень сильно сократился, общаться с ним боялись, а те, кто с Жуковым общался, были, что называется, «на карандаше».

— Почему же Брежнев мог опасаться Жукова?

— Герои такого масштаба, как Жуков, — это люди великие, и на их фоне политическим деятелям находить себя очень сложно.

Георгий Жуков с дочкой Машей. Фото diletant.media

Жуков просил предоставить ему работу, но ему ее не предоставили, и, на мой взгляд, то, что ему не дали преподавать, это вообще преступление

«Война с историей создана для того, чтобы люди все больше отвлекались от жизненных реалий»

— В прошлом году в Харькове был снесен бюст вашего деда, хотя и был через некоторое время восстановлен. По-человечески вам не хотелось обратиться к тому же украинскому президенту Зеленскому с просьбой отправить бюст в Россию, где он был бы важнее для общества?

— Вспышек безумия разного рода в мире происходит много. Да, лично для меня это чувствительная история, но это не самое ужасное, что мне и многим людям приходилось наблюдать за последнее время. Но отрадно видеть, что здравый смысл все-таки существует.

— Конечно, но памятники военачальникам в странах Восточной Европы, которые они освободили, сносят, переносят, и не удивляюсь, что историю там скоро могут существенно переписать и окончательно назвать освободивших эти страны от нацизма воинов — оккупантами.

— Война с историей создана для того, чтобы люди все больше отвлекались от жизненных реалий, от налаживания собственной жизни. Те, кто не видит способа изменения окружающей действительности, будут уходить и уходят в бесконечную войну с историей.

— Эти случаи — чистая политика или нечто иное?

— Думаю, что, конечно, это политика. Главные вызовы для нас присутствуют в настоящем, а не в прошлом.

— Но знаете, тревожно за историческую образованность будущих поколений, особенно за их знания о Великой Отечественной войне. Удержится ли память о том ужасном, но важном периоде у ближайших поколений?

— Я считаю, что для памяти о войне в России сделано очень много, и самое лучшее, что можно сделать для такой памяти еще — это позаботиться о том, чтобы мирное небо над головой для наших детей и внуков по-прежнему существовало. А чтобы оно существовало, нужно развивать нашу российскую государственность — развивать институты государственного, муниципального управления, широкое участие граждан в этом управлении. Когда пройдут нынешние болезни нашего политического роста, когда мы будем жить в более благополучной стране, по уровню жизни близкой к более развитым странам, тогда в людях будет присутствовать лучшая память о том, что такое война, и это будет гарантировать неповторение подобных историй. И будем надеяться, что Великая Отечественная останется самой кровавой войной в истории человечества, и повторений мы не увидим.

Фото diletant.media

Война с историей создана для того, чтобы люди все больше отвлекались от жизненных реалий, от налаживания собственной жизни. Те, кто не видит способа изменения окружающей действительности, будут уходить и уходят в бесконечную войну с историей

«Никакая бравурность не должна заслонять реальные ужасы и боль войны»

— Режиссер Андрей Смирнов в недавнем интервью нашему изданию сказал, что память о войне можно сохранить, только написав учебники с правдой. Думаю, что и маршал Жуков с ним бы согласился, будь он жив.

— Согласен со Смирновым — согласен во многом: в последнее время вышло очень много материалов, рассказывающих тяжелую правду прежде всего от лица простых солдат, от людей, прошедших войну от начала до конца — да, возможно, их история отличается от той официальной истории, к которой мы привыкли в свое время, но история солдат может дать полную картину тех обстоятельств, с которыми людям приходилось сталкиваться во время войны. И очень важно донести эти вещи для подрастающего поколения — никакая бравурность не должна заслонять реальные ужасы и боль войны.

— В этом году знаменитый монумент маршалу Жукову у Красной площади убирали, заменив копией, на которой маршал прикладывает руку к голове в отличие от оригинала, где рука опущена. Но потом оригинал все-таки вернули, хотя говорили, что переместят на Поклонную гору.

— Значит, этот памятник все-таки стоял на своем месте!

— Я согласен. На ваш взгляд, эта работа — лучший памятник вашему именитому деду из тех, что есть в мире?

— Тут сложно судить — это дело художественного вкуса, но мне из всех памятников деду, которые мне известны, больше нравится бюст Вучетича, которые стоит на родине Жукова в Калужской области. Город, где он стоит, носит имя деда — Жуков, и стоит памятник у краеведческого музея.

— Скажите, а кто-то по стопам деда в большой семье Жуковых пошел? Стала ли военная служба традицией?

— Я в свое время закончил Военный университет, получил высшее военное образование, недолгое время прослужил в войсках, и какую-то свою дань традициям семьи я отдал. А если говорить о военной службе, там я себя не увидел, возможно, это было связано с тем, что и армия не особо была нужна тогда обществу, и я нашел себя более полезным на гражданской службе.

Бюст Жукова работы Е. Вучетича на родине маршала. Фото moya-moskva.livejournal.com

Но традиция от деда, я думаю, у меня осталась — она заключается в отношении к жизни: Георгий Жуков считал, что не на все компромиссы в жизни нужно идти, и я также придерживаюсь этого принципа. О чем речь? Вы знаете, самое главное, что мне запомнилось из разговоров о деде от его сослуживцев, когда они были живы (в частности, от водителя Жукова во время войны) — это то, что они уважали Жукова за справедливость. Да, Жуков был резкий, но он был очень справедлив, и в 1946 году, уже после войны, на Жукова в спецслужбах готовилось дело о госизмене — пересажали все окружение деда, людей пытали, но никто из них не дал на него показаний, и тому материалу, который Абакумов «накопал» и положил на стол Сталину, вождь не поверил. А после смерти Сталина дед очень много усилий приложил для реабилитации репрессированных военных — кого-то удалось вернуть из мест заключения, многим удалось помочь уже после заключения, и это для меня очень важные вещи.