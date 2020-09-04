Художник Дмитрий Шорин: «В Казани хочу найти единомышленников и жду сюрпризов»

На открытии экспозиции живописец и скульптор рассказал, как приняли картины в Казахстане, чего он ждет от нашего города, и почему художнику нужно быть сытым

Фото: Илья Репин

В Галерее современного искусства открылась выставка современного российского художника Дмитрий Шорина «Сегодня — прошлое завтра». Это совместный проект Госмузея изобразительных искусств Татарстана с московской галереей «ФайнАрт». Вернисаж включает в себя 14 картин, и искусствоведы, галеристы, да и сам художник, отмечают, что все они представляют собой новый виток творчества знаменитого и модного художника, картины которого выставлялись на аукционах Sotheby's и Phillips de Pury. Да и сам Шорин, эпатажный и непосредственный, яркий и непохожий на других, притягивает к себе внимание так же, как и его работы.

В Казань — из Будапешта

На открытии выставки все было чинно, «по-столичному», с шампанским и красивыми дамами. На фортепиано играл народный артист Татарстана Альберт Асадуллин. До начала официального открытия Дмитрий Шорин рассказал, что в Казань приехал во второй раз. Впервые был в феврале этого года, перед пандемией. Тогда он с коллегами из галереи «Арт Файн» осматривал залы ГСИ. Выставку планировалось открыть в июле, но все отложилось. Карантин застал художника в его мастерской в Будапеште.

— Я стремился к вам даже больше, чем вы сегодня ко мне, на открытие. Узнав новую дату выставки в Казани, я добирался немыслимыми способами. Друзья везли меня из Венгрии на машине, воздушные ворота закрыты до сих пор, — говорит Шорин.

Как оценили ГСИ московские гости

Проект «Сегодня — прошлое завтра» был создан не вчера, как рассказала директор галереи «Файн Арт» Марина Образцова. Его задумали три года назад, еще полтора года ушло на воплощение идеи:

— Этот проект — путешествие: во времени, в пространстве, в общении. Сначала мы его представили в нашей галерее в 2018 году, назвав «Апологией заблуждений», потом повезли в Алматы под названием «Скарлетт» (так называется и одна из картин), Екатеринбург. Теперь вот приехали в Казань. Выставка продлится до 30 сентября, и целый месяц вы будете находиться в магии леса художника, мечтать и создавать свои миры. К слову, мы очень рады, что выставка Дмитрия Шорина разместилась именно в Галерее современного искусства. В музее можно проследить развитие изобразительного искусства, его движение от старого к новому. Причем, ценности остаются неизменными, меняется лишь их визуализация.

Как рассказала директор галереи «Файн Арт» Марина Образцова, проект «Сегодня — прошлое завтра» задумали три года назад, еще полтора года ушло на воплощение идеи

Нет возраста — нет кризиса

Сам художник посетовал, что многие действительно удивлены резкой переменой в его творчестве: то он писал провокационных девушек и самолеты, то вдруг… лес, цветы, пейзажи.

— Многие считают, что у меня так выражается кризис среднего возраста, что я заблудился в лесах собственного возраста. Послушайте, какой кризис?! Мне почти 50 лет, этот кризис я незаметно пролетел, на лыжах! Вообще, нет возраста — нет и кризиса. Собственно, как если нет боязни, можно смело отправляться на прогулку по лесу, — рассказал Дмитрий Шорин.

Действительно, леса в его творчестве теперь предостаточно, но очень очеловеченного. То есть в самые, казалось бы, дремучие дебри вписан какой-то предмет, которого касалась рука человека. Например, на картине «Таня» мы видим тропинку над склоном в сосновом лесу, на ней лежит детский мячик. В «Апреле» посреди весенней рощи расположился шкаф со стеклянной дверцей. А темное дождливое небо картины «Утро в лесу» украшено бледными женскими ножками.

В самые, казалось бы, дремучие дебри вписан какой-то предмет, которого касалась рука человека

«Я не сибарит. Я Шорин»

Как утверждает сам Шорин, он не из тех художников, которым нужно быть голодными. Он ценит хорошие вещи, комфорт, людей, еду.

— Я живу в Санкт-Петербурге — у меня хорошая квартира в престижном районе, моя галерея находится в Москве, а мастерская — в Будапеште. Еще я люблю самолеты — всегда перемещаюсь только на них, потому что боюсь поездов, у меня хорошая машина, ведь на ней я вожу картины.

Собственно, это и является источником его вдохновения. А на вопрос, «не считает ли он себя сибаритом», художник заявил: «Я точно могу утверждать, что я — Шорин, а вписываться в чужие рамки мне тек необходимости».

Как утверждает сам Шорин, он не из тех художников, которым нужно быть голодными. Он ценит хорошие вещи, комфорт, людей, еду

«В мои картины с разбегу не плевали»

Вообще, разговаривать с Дмитрием действительно увлекательное занятие. Сквозь музыкально-плавную выстроенную речь часто проскакивают неожиданные образные сравнения.

— Как к моему творчеству относятся в разных городах? Тоже по-разному. В Казахстане, например, приняли сдержанно. Нет, конечно, никто не возмущался, почему на картинах нет коней и с разбегу не плевал на полотна, — и там есть ценители прекрасного. В Казани я жду сюрпризов — ничего не планирую заранее, а жду необычного и неожиданного. Вот есть люди, которые не любят сюрпризы, а я — очень! Еще надеюсь найти единомышленников. Я их различаю по тому, как они всматриваются в картины — можно просто взглянуть и пройти мимо, но у некоторых есть особый дар — увидеть тончайшие нюансы красоты и гармонии. Я считаю, что ценить живопись и действительно наслаждаться ею — талант, данный очень немногим. Есть люди, и это единицы, которых прет от цвета, буквально на уровне физиологии, — считает Дмитрий Шорин.

Дмитрий Шорин: «В Казани я жду сюрпризов — ничего не планирую заранее, а жду необычного и неожиданного. Вот есть люди, которые не любят сюрпризы, а я — очень! Еще надеюсь найти единомышленников»

Из зала суда — победителем

По его признаниям, сам Шорин продажей своих картин не занимается — эта функция лежит на галерее «Файн Арт». Однако среднюю стоимость полотна назвал — 20 тыс. евро. Если же это репродукция, но не авторская копия картины, цена понижается в 10 раз, до 2 тыс. рублей. К слову, именно с копией и возникла тяжба Шорина с питерским музеем «Эрарта». В 2008 году он продал музея картину «Пулково не принимает» вместе с авторскими правами. Однако спустя несколько лет написал новую картину, однако в других тонах — хотел, по его словам, поиграть с цветом, посмотреть, как будет смотреться сюжет, после чего выложит ее на свой личный сайт. «Эрарта» посчитала это нарушением своих прав и подала на художника в суд. Разбирательство закончилось только в прошлом году полной победой художника.

Шорин также отметил, что каждая картина в отдельности застрахована: «На положенную сумму плюс еще сто процентов сверху», — загадочно сказал он, сославшись на коммерческую тайну. В целом же художник настолько уверен в себе, что в конце интервью просто пахнул рукой и сказал: «А, пишите, что хотите!». Видимо, по тому, что и сам он пишет на своих картинах только то, что желает его душа.

Шорин продажей своих картин не занимается — эта функция лежит на галерее «Файн Арт»

Картины нужно разгадать

Как отмечают искусствоведы, к жанру пейзажной живописи нельзя отнести ни одну картину.

— Каждую работу художника надо разгадывать, додумывать — и в это ее ценность, интерес. Это загадка, которую предстоит разгадать каждому, пришедшему на выставку. С одной стороны, на картинах перед нами возникает первобытный лес, прямо здесь, посреди цивилизации. С другой стороны, мы понимаем, что это просто мировосприятие современным человеком чего-то первозданного, истинного, — поделилась впечатлениями советник директора ГМИИ РТ, искусствовед Дина Ахметова.

Художник признался, что действительно, практически не пишет с натуры. Его сюжеты рождаются в голове, из чувств и воспоминаний, эмоций, одним словом — это дежавю, то есть «уже виденное». Так, по признанию Дмитрия Шорина, и родилась одна из его любимых картин — «Пушкин». «Это зимний лес с незамерзшим озером, в котором отражается кабинка фуникулера. Да, это лес есть в действительности, под городом Пушкиным, но никакой канатной дороги над ним нет. Я видел этот лес, и когда-то с кем-то проезжал на фуникулере. А здесь, на картине, все сошлось воедино». Остается только гадать, что объединяет на картине «Скарлетт» роскошное кресло с красной обивкой и аленький цветочек, кто приехал на «Пикник» на велосипеде, и почему за белоствольными деревьями прячется «самолет с серебристым крылом» на пейзаже «Березовый мок». Эту выставку одним словом можно назвать «атмосферной», а прийти сюда стоит для того, чтобы, выражаясь по-модному, «выдохнуть».



1 / 26 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин