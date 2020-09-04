Художник Дмитрий Шорин: «В Казани хочу найти единомышленников и жду сюрпризов»
На открытии экспозиции живописец и скульптор рассказал, как приняли картины в Казахстане, чего он ждет от нашего города, и почему художнику нужно быть сытым
В Галерее современного искусства открылась выставка современного российского художника Дмитрий Шорина «Сегодня — прошлое завтра». Это совместный проект Госмузея изобразительных искусств Татарстана с московской галереей «ФайнАрт». Вернисаж включает в себя 14 картин, и искусствоведы, галеристы, да и сам художник, отмечают, что все они представляют собой новый виток творчества знаменитого и модного художника, картины которого выставлялись на аукционах Sotheby's и Phillips de Pury. Да и сам Шорин, эпатажный и непосредственный, яркий и непохожий на других, притягивает к себе внимание так же, как и его работы.
В Казань — из Будапешта
На открытии выставки все было чинно, «по-столичному», с шампанским и красивыми дамами. На фортепиано играл народный артист Татарстана Альберт Асадуллин. До начала официального открытия Дмитрий Шорин рассказал, что в Казань приехал во второй раз. Впервые был в феврале этого года, перед пандемией. Тогда он с коллегами из галереи «Арт Файн» осматривал залы ГСИ. Выставку планировалось открыть в июле, но все отложилось. Карантин застал художника в его мастерской в Будапеште.
— Я стремился к вам даже больше, чем вы сегодня ко мне, на открытие. Узнав новую дату выставки в Казани, я добирался немыслимыми способами. Друзья везли меня из Венгрии на машине, воздушные ворота закрыты до сих пор, — говорит Шорин.
Как оценили ГСИ московские гости
Проект «Сегодня — прошлое завтра» был создан не вчера, как рассказала директор галереи «Файн Арт» Марина Образцова. Его задумали три года назад, еще полтора года ушло на воплощение идеи:
— Этот проект — путешествие: во времени, в пространстве, в общении. Сначала мы его представили в нашей галерее в 2018 году, назвав «Апологией заблуждений», потом повезли в Алматы под названием «Скарлетт» (так называется и одна из картин), Екатеринбург. Теперь вот приехали в Казань. Выставка продлится до 30 сентября, и целый месяц вы будете находиться в магии леса художника, мечтать и создавать свои миры. К слову, мы очень рады, что выставка Дмитрия Шорина разместилась именно в Галерее современного искусства. В музее можно проследить развитие изобразительного искусства, его движение от старого к новому. Причем, ценности остаются неизменными, меняется лишь их визуализация.
Нет возраста — нет кризиса
Сам художник посетовал, что многие действительно удивлены резкой переменой в его творчестве: то он писал провокационных девушек и самолеты, то вдруг… лес, цветы, пейзажи.
— Многие считают, что у меня так выражается кризис среднего возраста, что я заблудился в лесах собственного возраста. Послушайте, какой кризис?! Мне почти 50 лет, этот кризис я незаметно пролетел, на лыжах! Вообще, нет возраста — нет и кризиса. Собственно, как если нет боязни, можно смело отправляться на прогулку по лесу, — рассказал Дмитрий Шорин.
Действительно, леса в его творчестве теперь предостаточно, но очень очеловеченного. То есть в самые, казалось бы, дремучие дебри вписан какой-то предмет, которого касалась рука человека. Например, на картине «Таня» мы видим тропинку над склоном в сосновом лесу, на ней лежит детский мячик. В «Апреле» посреди весенней рощи расположился шкаф со стеклянной дверцей. А темное дождливое небо картины «Утро в лесу» украшено бледными женскими ножками.
«Я не сибарит. Я Шорин»
Как утверждает сам Шорин, он не из тех художников, которым нужно быть голодными. Он ценит хорошие вещи, комфорт, людей, еду.
— Я живу в Санкт-Петербурге — у меня хорошая квартира в престижном районе, моя галерея находится в Москве, а мастерская — в Будапеште. Еще я люблю самолеты — всегда перемещаюсь только на них, потому что боюсь поездов, у меня хорошая машина, ведь на ней я вожу картины.
Собственно, это и является источником его вдохновения. А на вопрос, «не считает ли он себя сибаритом», художник заявил: «Я точно могу утверждать, что я — Шорин, а вписываться в чужие рамки мне тек необходимости».
«В мои картины с разбегу не плевали»
Вообще, разговаривать с Дмитрием действительно увлекательное занятие. Сквозь музыкально-плавную выстроенную речь часто проскакивают неожиданные образные сравнения.
— Как к моему творчеству относятся в разных городах? Тоже по-разному. В Казахстане, например, приняли сдержанно. Нет, конечно, никто не возмущался, почему на картинах нет коней и с разбегу не плевал на полотна, — и там есть ценители прекрасного. В Казани я жду сюрпризов — ничего не планирую заранее, а жду необычного и неожиданного. Вот есть люди, которые не любят сюрпризы, а я — очень! Еще надеюсь найти единомышленников. Я их различаю по тому, как они всматриваются в картины — можно просто взглянуть и пройти мимо, но у некоторых есть особый дар — увидеть тончайшие нюансы красоты и гармонии. Я считаю, что ценить живопись и действительно наслаждаться ею — талант, данный очень немногим. Есть люди, и это единицы, которых прет от цвета, буквально на уровне физиологии, — считает Дмитрий Шорин.
Из зала суда — победителем
По его признаниям, сам Шорин продажей своих картин не занимается — эта функция лежит на галерее «Файн Арт». Однако среднюю стоимость полотна назвал — 20 тыс. евро. Если же это репродукция, но не авторская копия картины, цена понижается в 10 раз, до 2 тыс. рублей. К слову, именно с копией и возникла тяжба Шорина с питерским музеем «Эрарта». В 2008 году он продал музея картину «Пулково не принимает» вместе с авторскими правами. Однако спустя несколько лет написал новую картину, однако в других тонах — хотел, по его словам, поиграть с цветом, посмотреть, как будет смотреться сюжет, после чего выложит ее на свой личный сайт. «Эрарта» посчитала это нарушением своих прав и подала на художника в суд. Разбирательство закончилось только в прошлом году полной победой художника.
Шорин также отметил, что каждая картина в отдельности застрахована: «На положенную сумму плюс еще сто процентов сверху», — загадочно сказал он, сославшись на коммерческую тайну. В целом же художник настолько уверен в себе, что в конце интервью просто пахнул рукой и сказал: «А, пишите, что хотите!». Видимо, по тому, что и сам он пишет на своих картинах только то, что желает его душа.
Картины нужно разгадать
Как отмечают искусствоведы, к жанру пейзажной живописи нельзя отнести ни одну картину.
— Каждую работу художника надо разгадывать, додумывать — и в это ее ценность, интерес. Это загадка, которую предстоит разгадать каждому, пришедшему на выставку. С одной стороны, на картинах перед нами возникает первобытный лес, прямо здесь, посреди цивилизации. С другой стороны, мы понимаем, что это просто мировосприятие современным человеком чего-то первозданного, истинного, — поделилась впечатлениями советник директора ГМИИ РТ, искусствовед Дина Ахметова.
Художник признался, что действительно, практически не пишет с натуры. Его сюжеты рождаются в голове, из чувств и воспоминаний, эмоций, одним словом — это дежавю, то есть «уже виденное». Так, по признанию Дмитрия Шорина, и родилась одна из его любимых картин — «Пушкин». «Это зимний лес с незамерзшим озером, в котором отражается кабинка фуникулера. Да, это лес есть в действительности, под городом Пушкиным, но никакой канатной дороги над ним нет. Я видел этот лес, и когда-то с кем-то проезжал на фуникулере. А здесь, на картине, все сошлось воедино». Остается только гадать, что объединяет на картине «Скарлетт» роскошное кресло с красной обивкой и аленький цветочек, кто приехал на «Пикник» на велосипеде, и почему за белоствольными деревьями прячется «самолет с серебристым крылом» на пейзаже «Березовый мок». Эту выставку одним словом можно назвать «атмосферной», а прийти сюда стоит для того, чтобы, выражаясь по-модному, «выдохнуть».
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