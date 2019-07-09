Строительство трассы в Казань или реконструкция М-7: Орешкин протестирует дорогу в Тольятти за рулем Lada

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается доехать до Тольятти за рулем Lada Xray.

Ключевая причина, почему он именно так поедет на форум моногородов, — возможность принять решение о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Напомним, ранее «Автодор» назвал основных инвесторов платной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань.

