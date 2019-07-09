Строительство трассы в Казань или реконструкция М-7: Орешкин протестирует дорогу в Тольятти за рулем Lada
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается доехать до Тольятти за рулем Lada Xray.
Ключевая причина, почему он именно так поедет на форум моногородов, — возможность принять решение о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7. Об этом он сообщил в своем Instagram.
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В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир- Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный — подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности». Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани. Пишите, если кто знает куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?
Напомним, ранее «Автодор» назвал основных инвесторов платной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань.
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