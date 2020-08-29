В Татарстане приняли стратегию развития татарского народа

Сегодня в Казани на пленарном заседании «Милләт Җыены» обсудили и приняли стратегию развития татарского народа. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Национальное собрание единогласно приняло стратегию татарского народа. Это событие определяет пути развития и открывает новые возможности для развития татарской нации», — заявил заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

Он также добавил, что стратегия послужит воспитанию самосознания татарского народа и поднятию его престижа: «Мы не сомневаемся, что сегодня в жизни нашего народа начинается новая эпоха».

Напомним, что мероприятие было организовано Всемирным конгрессом татар. В заседании принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, а также зампред правительства России Марат Хуснуллин и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

