Минниханов встретился с участниками первого татарского нацсобрания «Миллэт Жыены»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, а также зампред правительства России Марат Хуснуллин и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев приняли участие в пленарном заседании «Миллэт Жыены — 2020» («Национальное Собрание — 2020»). Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Мероприятие организовано Всемирным конгрессом татар и приурочено в празднованию 100-летия ТАССР. В нем принимают участие примерно 500 человек, половина из которых приехала в Татарстан из 68 регионов России. Также в режиме видеоконферецсвязи в заседании «Миллэт Жыены — 2020» приняли участие зарубежные представители.

Минниханов поздравил участников мероприятия с Днём республики и 100-летием ТАССР: «На таких встречах мы можем пообщаться друг с другом, обсудить актуальные вопросы, посвящённые сохранению наших национальных традиций, культуры и языка».

На заседании «Миллэт Жыены — 2020» подвели итоги деятельности Всемирного конгресса татар за 2017-2020 годы, рассмотрели вопросы сохранения татарского языка и традиций, а также обсудили проект стратегии развития татарского народа.

Ранее Минниханов принял участие в совещании по строительству жилья в ПФО, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин, а также посетил открытие второй очереди набережной на озере Кабан.

