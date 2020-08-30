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Юбилейная «Казанская осень»: «Чайковский-2020" от ГСО РТ

23:44, 30.08.2020
Юбилейная «Казанская осень»: «Чайковский-2020
Фото: Илья Репин

В Казани завершился X Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». У Дворца земледельцев для горожан играл Государственный симфонический оркестр РТ под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Оперные арии исполнили ведущий солист Большого театра Игорь Головатенко и солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова. Для гостей фестиваля «Казанская осень» прозвучали арии и увертюры из русских, татарских, итальянских и французских опер: «Пиковая дама», «Алтынчеч», «Риголетто», «Силы судьбы», «Бал-маскарад», «Лючия ди Ламмермур», «Сицилийская вечерня». В честь праздника симфонический оркестр РТ подготовил для зрителей фестиваля подарок. Он презентовал бокс-сет «Чайковский-2020», в который вошли все симфонии и инструментальные концерты композитора.

Видео Камиля Исмаилова
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