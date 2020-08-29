Телемедицина в России: вопросов пока больше, чем ответов

За дистанционной медициной — будущее. Как развивать ее в настоящем и превратить в удобный для всех инструмент?

В период пандемии, помимо инфекционного направления, в сфере здравоохранения особенно актуализировался вопрос о телемедицине. Депутат Госдумы от Татарстана, доктор медицинских наук Борис Менделевич, в авторской колонке для читателей «Реального времени» рассказывает о развитии телемедицины в стране, рассуждает о том, круг каких вопросов еще нужно определить в этом направлении, и дает несколько советов.

Врач — настоящий или «липовый»?

1 января 2019 года, то есть более полутора лет назад, на территории нашей страны вступил в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность дистанционного оказания медпомощи. Но даже несмотря на наличие законодательной базы, сейчас, получая онлайн-консультацию, пациент не всегда имеет возможность удостовериться в том, настоящий ли врач перед ним на экране монитора или просто человек в белом халате.

Мне приходилось слышать истории, в которых студенты медицинских вузов, еще не получив лицензию, уже проводили консультации как врачи. Да, они знакомы с терминологией и возможно владеют большей информацией в медицине, чем рядовой житель нашей страны, но не это не дает им право обманывать пациента и к тому же нарушать закон!

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Три совета для начала

Во-первых, отмечу, что телемедицина сама по себе не лицензируется как отдельная услуга. Она представляет собой «соцуслугу» и может оказываться по тем направлениям медицинской организации, на которые у нее есть лицензия. То есть если у клиники есть лицензия по офтальмологии или неврологии, то оказывать телемедицинские услуги она имеет право только по этим направлениям, но, например, не по терапии.



Соответственно, перед тем, как проконсультироваться с врачом, пациенту надо точно выяснить, в какой клинике он работает, изучить лицензию медучреждения и вид предполагаемой услуги. Это необходимый минимум для того, чтобы хотя бы не навредить своему здоровью. Я как медик и вовсе рекомендую, чтобы первая встреча с врачом в любом случае была очной.

Соответственно, перед тем, как проконсультироваться с врачом, пациенту надо точно выяснить, в какой клинике он работает, изучить лицензию медучреждения и вид предполагаемой услуги. Это необходимый минимум для того, чтобы хотя бы не навредить своему здоровью. Я как медик и вовсе рекомендую, чтобы первая встреча с врачом в любом случае была очной. Во-вторых, после того, как человек определился с медучреждением и врачом, нужно понять, посредством какого канала будет проходить общение и убедиться в безопасности личных данных, в том, что они защищены от утечки. К примеру, это может быть сертифицированная в Росздравнадзоре программа. Также связь с пациентом может проводиться с помощью аудиосообщений, переписки по электронной почте или связи через мессенджеры. Здесь очень важно понять, какой вид и способ связи человеку комфортен.



Кстати, вопрос легитимности медицинских консультаций через мессенджеры все еще открыт. По крайней мере, в профильных документах я однозначного ответа или рекомендации на этот счет не увидел.

Кстати, вопрос легитимности медицинских консультаций через мессенджеры все еще открыт. По крайней мере, в профильных документах я однозначного ответа или рекомендации на этот счет не увидел. В-третьих, очень важно задокументировать факт консультации, то есть по итогам общения с врачом у пациента должен быть документ. Это может быть запись в амбулаторной карте, рецепт или же протокол назначения, которое сделал врач. Если человека что-то не устроит в дистанционной консультации, то он имеет право написать жалобу на некачественное оказание медицинских услуг.

Это три базовых компонента, на которые, на мой взгляд, стоит обратить особое внимание.

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Что еще нужно доработать

Телемедицина — все же новое для России (да и для всего мира) направление. Поэтому есть много «болевых точек», требующих доработки.

Например, это вопросы медицинской тайны, защищенности линий и разработка критериев качества. Последний пункт, на мой взгляд, один из приоритетных: в России есть критерии качества и регламенты оказания медуслуг, и к телемедицине должны быть созданы подобные требования. И врачи, и пациенты обязаны знать, как должна проходить подобная консультация, то есть, что является нормой, а что — нет.

Да, телемедицина повышает доступность медпомощи: с ее помощью житель отдаленного городка может получить консультацию столичного светила медицины, не выходя из собственного дома. Но какими будут итоги, какой будет медицинская статистика использования такого метода оказания услуги, особенно не в частных случаях, а в медианном разрезе? Пока глубинных исследований по этому поводу я не встречал. Возможно, все связано с недостатком времени для их проведения: по сути, первым масштабным «тест-драйвом» телемедицины в нашей стране стала пандемия, причем это испытание получилось вынужденным.

Интересный аспект, который нужно отдельно прорабатывать — стоимость оплаты труда медработников. Мнения по этому поводу складываются резко противоположные. Так, одни эксперты считают, что за дистанционную консультацию пациент должен платить меньше, так как нет прямого контакта с врачом. Другие же, наоборот, говорят о том, что учитывая стоимость технологий и техники, телемедицина должна быть дороже традиционного приема. На мой взгляд, для прозрачности процесса надо разработать четкие критерии расчета стоимости таких услуг. Тем более что в каждой области медицины они могут быть разными.

Важно еще определить круг ситуаций, в которых телемедицина будет не благом, а злом: медицинские случаи и заболевания, когда доктор должен лично принять пациента и провести полноценный осмотр (например, с пальпацией), чтобы суметь правильно поставить диагноз и определить протокол лечения. И наоборот, есть множество ситуаций, в которых пациенту действительно проще и эффективнее получить дистанционную консультацию для начала или продолжения лечения, чем идти или ехать на очный прием (например, в случае контроля сахарного диабета).

В общем, вопросов немало. Но в любом случае — за телемедициной, дистанционными консультациями будущее. Главное, грамотно подходить к этой деятельности и действовать на благо здоровья пациента!