День российского кино в Казани: экскурсия в Семрук и вручение кинопремии «Алтын тэлинке»

Главный приз I Межрегиональной премии в области кинематографии получила полнометражная картина «Глубокие реки» Владимира Битокова из Кабардино-Балкарии

Фото: Максим Платонов

В День российского кино, 27 августа, в Казани собрались ведущие эксперты в области кино, а также молодые кинематографисты из регионов страны. В столице Татарстана подвели итоги I Межрегиональной премии в области кинематографии «Золотая тарелка — Алтын тэлинке». День для сопричастных к премии начался с экспериментальной экскурсии по киноместам с выездом в поселок Семрук, построенный в Лаишевском районе Татарстана для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». Завершилось празднование торжественной церемонией награждения лауреатов премии в культурном центре «Сайдаш». Станет ли «Золотая тарелка» ежегодной, смогут ли казанцы и гости столицы проехаться по новому экскурсионному маршруту и кто стал обладателем главного приза в полмиллиона рублей — в репортаже «Реального времени».

Почему тарелка золотая?

Премия вручается впервые, на фестивальную тусовку съехались кинематографисты со всей страны. Победителей ждут денежные призы за самые разные фильмы — полнометражные, короткий метр, мультипликацию и документальное кино. Также статуэткой награждаются исполнители лучших мужских и женских ролей первого и второго планов, сценаристы, операторы и композиторы. Кроме того, учреждено большое количество специальных премий.



В премии участвуют картины, созданные за последние год-два и еще не представленные широким массам. Важное условие участия — все ленты режиссеры снимают на своем родном, национальном языке. Призовой фонд премии — 1,3 млн рублей. Организатором проекта выступила Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

— Почему мы выбрали название «Золотая тарелка»? Отсылка здесь сразу к двум моментам, — рассказала «Реальному времени» руководитель проекта «Алтын тэлинке», директор «Время кино» Альбина Нафигова. — Все знают про киношную традицию — разбить тарелку перед началом съемок, все участники забирают себе по осколку. И если в конце съемочного процесса удается из осколков собрать целую тарелку — значит, фильм ждет успех. Правда, мало кто помнит о значении традиции, но тарелки бьют. Так вот, мы, как в сказке про курочку Рябу, решили вручить приз тем, кто тарелку разбил и хорошо потрудился. Пусть у них теперь и будет тарелка не простая, а золотая.

«Казань с точки зрения кино»



По словам Альбины Нафиговой, тематическая экскурсия «Казань с точки зрения кино», или «От Булат-Батыра до Зулейхи», планировалась давно, провести ее хотели еще весной, но коронавирусные ограничения все приостановили. Поэтому новый туристический маршрут в тестовом режиме был представлен гостям премии «Алтын тэлинке». Он начинается в центре города и охватывает локации, где когда-то проходили съемки. Так, например, первая полнометражная татарстанская картина «Булат-Батыр» о пугачевском восстании снималась в Казани в 1927 году, через год она вышла в свет. Локациями выступил Пугачевский вал — место, где сейчас стоит новый театр кукол. Не забыли организаторы и кинотеатры города — действующие и уже несуществующие.

— Когда кинематограф только появился в Казани, это было развлечение для состоятельных людей. Правда, скоро он стал более доступным. Первый кинопоказ прошел весной 1897 года в Городском театре, сейчас на его месте стоит памятник Ленину на площади Свободы. Однако буквально через месяц состоялся киносеанс для простых обывателей в Панаевском саду, — сообщила экскурсантам историк, культуролог Энже Дусаева. — Интересен факт, что в 1908 году мещанка из Старо-Татарской слободы обратилась с письмом к губернатору с просьбой открыть синематограф на углу Сенной площади — а это был практически деловой и развлекательный центр города. Вспомним и о первой фотографии Шигабутдина Марджани — просветителя, имама. Это и стало поворотным моментом, давшим путевку в жизнь кино в мусульманской республике.

Тематическая экскурсия «Казань с точки зрения кино», или «От Булат-Батыра до Зулейхи», планировалась давно, провести ее хотели еще весной, но коронавирусные ограничения все приостановили. Фото предоставлено Дирекцией «Время кино»

Что нам оставила «Зулейха»

Историк заметила, что в 1927 году в Советской Татарии был снят не один, а три фильма, но сохранился только «Булат-Батыр». Причем около четырех лет назад он был оцифрован на «Мосфильме» — настолько высоко качество и значение картины для истории кино. По сути, как заметили киноведы, этот фильм — аналог картины «Храброе сердце», но почти столетней давности.

Завершается экскурсия в Лаишево на месте киносъемок нашумевшего сериала по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». На берегу Камы, которая тоже снималась в ленте в роли реки Ангары, остались порядка 17 объектов, в ряд которых можно попасть — лазарет, в котором жила с сыном главная героиня, столовая, где кормились каторжане, клуб… Часть локаций — совсем бутафорские — только фасады домов. Здесь же экскурсантам расскажут, где еще в Татарстане проходили съемки сериала — в Казани, Чистополе, в частности на судоремонтном заводе, Кукморском районе, где в деревне Маскара нашлась подходящая мечеть, на Голубых озерах.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Статуэтка за музыку останется в Татарстане

Основные итоговые события кинопремии состоялись вечером 27 августа. Сначала в культурном центре «Сайдаш» прошла НЕлекция «Креативные индустрии: взгляд из будущего в кино и не только», которую организаторы назвали, скорее, «открытым разговором» с участием представителей более семи регионов России и восьми районов Татарстана.

Завершился вечер публичным показом на набережной озера Кабан полнометражного фильма — участника премии — «Мальчик русский», победившего в номинации «Лучшая мужская роль в игровом фильме». Пока шел показ, на закрытой церемонии награждения статуэтку получил актер Владимир Королев. Исполнительницей лучшей женской роли стала Юлия Мярина из Якутии, которая сыграла в фильме «Замыкание». За музыку к фильму «Кире» награжден композитор Эльмир Низамов.

За музыку к фильму «Кире» награжден композитор Эльмир Низамов

На чье счастье чуть не разбита тарелка

Лучшую женскую роль второго плана исполнила Юлия Ауг в фильме Бориса Гуца «Фагот»:

— Это первый российский полнометражный фильм, полностью снятый на «Айфон». Это сейчас, после самоизоляции, такие съемки нам не в диковинку, поднадоели уже, а тогда они были революционными, — рассказала актриса. — Мне было очень интересно сниматься у Бориса Гуца, я с удовольствием поработала бы еще с этим режиссером. В Казани я бывать очень люблю, в последний раз приезжала пять лет назад. В этот раз мой приезд должен был состояться намного раньше. Я должна была ставить в творческой лаборатории «Угол» спектакль. Надеюсь, что проект только на время отложен, не насовсем.

На радостях Юлия Ауг прочла со сцены стихи и чуть не лишилась статуэтки, случайно уронив ее. К слову, статуэтка изображает девушку с высоко поднятыми руками. Девушка — это Казань, а руки — это российское кино, стремящееся вверх, объясняют организаторы.

Лучшую женскую роль второго плана исполнила Юлия Ауг в фильме Бориса Гуца «Фагот»

Лучшей игровой короткометражкой стала «Асия» уфимского режиссера Динары Абдрашитовой. Она получила 200 тыс. рублей. Победили сразу три документальных фильма — это «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлевой и Владислава Гришина из Перми, «Палех» москвича Александра Абрамова и татарстанская лента «Берузе» (Один) Булата Минкина.

Лучшей анимационной лентой стало «Путешествие» ярославского мультипликатора Егора Горностаева. Победа принесла ему 100 тыс. рублей.

Главный приз в 500 тыс. рублей увезет в Кабардино-Балкарию режиссер картины «Глубокие реки» Владимир Битоков.

— Два дня назад я закончил съемки второго фильма, эта картина снята уже на русском языке, поэтому сейчас я немного в прострации нахожусь. Большое спасибо, это было действительно неожиданно. Прекрасная Юлия Ауг разбила тарелку, можно сказать, на мое счастье! — признался победитель.

Главный приз в 500 тыс. рублей увезет в Кабардино-Балкарию режиссер картины «Глубокие реки» Владимир Битоков

«Занимайтесь кино, только если не можете без него»

Киновед Кирилл Разлогов, самый именитый эксперт кинопремии, рассказал «Реальному времени», что участники проекта, как, собственно, и любого проекта, делятся на две части:

— Одни стремятся выразить себя. Другие пытаются доказать, что они что-то способны сделать, чтобы их заметили и пригласили работать. В итоге они подражают другим, и их, к сожалению, большинство. На самом деле, это не только проблема регионального кино, такое же имеет место и в Голливуде. Наше же региональное кино постепенно завоевывает определенный интерес. Всегда есть и выдающиеся картины, есть и средние, правда, большинство ­ — малоинтересные. Ну таким хочется пожелать идти, например, на телевидение, там есть и возможность заработать, и с артистками красивыми пообщаться. А всем молодым кинематографистам в сегодняшний праздник российского кино хочу пожелать — работайте, не упускайте ни одной возможности выразить себя, экспериментируйте с новыми жанрами. Занимайтесь кино, только если без него действительно не можете.

Кирилл Разлогов: «Занимайтесь кино, только если без него действительно не можете»

От начинающих до участников Берлинале

Координатор отборочной комиссии кинопремии, киновед Адиля Хайбуллина отметила, что проект дал возможность проанализировать и выбрать лучшее из того, что сегодня снимается в российских регионах.

— Мне, как критику, важно было отсмотреть — как и о чем снимают в разных уголках страны. У режиссеров очень большой разбег тем, разный уровень профессиональный и, конечно, разные финансовые возможности. Так, например, в основном участники снимают у себя дома, на своих локациях, часто — о своих местных, национальных проблемах. Но есть и исключения. Например, наш татарстанский участник Булат Минкин снял документальный фильм про человека¸ который 18 лет просидел в одиночной камере. При этом режиссер совсем без опыта, но мы рискнули его показать. А возьмем победителя — «Глубокие реки» Владимира Битокова, ученика школы Александра Сокурова. Такие участники, как он, уже участвовали в фестивалях категории «А», а это самая высшая фестивальная ступень. Есть, к слову, и участники Берлинского фестиваля — это Владимир Золотухин с его картиной «Мальчик русский». Есть фильмы о войне, есть провокационные картины, смешные, дерзкие и хайповые. Я уверена, что если кинопремия будет продолжаться, а это зависит не только от нас, мы будем больше показывать это кино зрителям. Мы уже сейчас собираем отзывы после показов на открытом воздухе, которые проходят на Кабане. Фильмы интересны людям, они сильно отличаются от того, что зритель привык видеть в кинотеатрах или по телевидению. В этом тоже мы видим свою миссию. Это очень важная часть нашей работы. Таких кинопремий в России еще не было.

Мероприятия 27 августа — это финальный этап кинопремии. Первое награждение состоялось в Казани 27 декабря прошлого года. Тогда приз зрительских симпатий и 300 тыс. рублей получил проект из Башкортостана «Первая Республика».

1 / 53 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов