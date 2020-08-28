Авто по подписке в Казани: сколько стоит, плюсы и минусы сервиса

На татарстанском авторынке появилась услуга для тех, кто хочет ездить на новой машине, но не стремится ей завладеть

Фото: Максим Платонов

Год назад ряд мировых автопроизводителей вышли на российский авторынок с новой для наших потребителей услугой подписки на автомобиль — когда новое авто можно взять у дилера в аренду за определенную сумму в месяц. В 2020 году подписку стали предлагать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Казани. «Реальное время» изучило доступные татарстанцам предложения и составило беглый обзор преимуществ и недостатков этого сервиса в эпоху, когда подобные проекты закрываются в связи с пандемией коронавируса. Подробнее об автомобилях, на которые сегодня можно подписаться в столице Татарстана, и перспективах услуги в нашей республике — в нашем материале.

Три модели от Volvo



Подписка на автомобиль — это предоставление новой машины в долгосрочную аренду на условиях, когда клиенту предоставляют полный спектр услуг: от страховки до техобслуживания и помощи на дорогах. Отличный вариант для тех состоятельных граждан, кто в силу каких-либо причин не хочет или не может владеть авто, либо хочет поездить «на все деньги» на дорогой модели, купить которую попросту не по карману. Сервис, разумеется доступен только взрослым россиянам с достаточным стажем вождения.

В 2019 году первой в России данный сервис запустила Volvo Car Russia. На сегодня в Казани подобную услугу частным клиентам, кроме указанной компании, предоставляют также сервис Hunday Mobility и автолизинговая компания «Европлан».

Как сообщила «Реальному времени» руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса Volvo Car Russia Оксана Гецова, с июня 2020 года в Казани компания предлагает подписку на три модели — седан Volvo S90, кроссовер Volvo XC60 и внедорожник Volvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid T8. Стоимость услуги на месяц — от 59,5 тыс. рублей в месяц на S90 до 95 тыс. на XC90, оснащенный силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid, суммарная мощностью 407 л. с. — при условии, что подписка будет оформлена на год. На меньший срок договоры не заключаются, а при досрочном расторжении договора осуществляется перерасчет, например, XC90 на три месяца обойдется в 540 тыс. рублей — по 180 тыс. в месяц. Желающим продлить подписку на второй год или подписаться на новый автомобиль обещают скидку, размер которой, правда, не указан.

Оксана Гецова сообщила, что на запуске сервиса в Казани компания предлагала только премиальный кроссовер XC60, «и спрос на него превзошел наши самые смелые ожидания в прошлом году — вся квота на год была реализована за 2 месяца, а 68% клиентов после окончания первого года подписки подписались на новый автомобиль». При этом данных о количестве подписок на автомобили, оформленные клиентами в Казани или в целом по России, в компании не предоставили.

Особенностью сервиса Volvo является необходимость идти в автосалон дилера, что называется, ножками. Там заполняются всяческие документы, а потенциального арендатора будут проверять на платежеспособность.

Audi, BMW, Mersedes-Benz и Porsche у «Европлана»

Компания «Европлан» предлагает подписку на автомобили премиальных марок — Audi, BMW, Mersedes-Benz и Porsche от 63,5 тыс. до 150,5 тыс. рублей в месяц при сроке подписки на 24 или 36 месяцев. Самый дорогой вариант из представленных на сайте — это новенький BMW X7 с 249-сильным дизелем. Самый дешевый — Audi A4. К примеру, Porsche Macan при долгосрочной подписке обойдется в 112,9 тыс. рублей в месяц.

«Подать заявку на смену автомобиля, либо заморозить подписку возможно по истечении первых шести месяцев... Завершение подписки с внесением комиссии за ее отмену возможно с седьмого месяца действия подписки», — сообщается на сайте компании.

Компания «Европлан» предлагает подписку на автомобили премиальных марок — Audi, BMW, Mersedes-Benz и Porsche от 63,5 тыс. до 150,5 тыс. рублей в месяц. Фото Максима Платонова

— Сервис был запущен в тестовом режиме в начале лета 2020 года, он действует совсем недолго, поэтому говорить о полноценной статистике пока рано, но интерес к этой услуге есть и он растет, — ответили в пресс-службе «Европлана» на запрос «Реального времени» о количестве подписчиков сервиса в Казани.

Creta, Sonata, Tukson, Santa Fe, H-1 от Hyundai Mobility

Самым демократичным (и самым откровенным, не скрывающим статистику пользователей) оказался сервис Hyundai Mobility, предлагающий машины в аренду на срок от 1 месяца до года за 29,9—79 тыс. рублей в зависимости от модели (Creta, Sonata, Tukson, Santa Fe, H-1). Можно подписаться на авто и на срок от одного дня — за 3—5,5 тыс. рублей в день.

— Дилерские центры Hyundai в Казани принимают участие в программе онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility с марта этого года, — рассказала «Реальному времени» руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова. — А официальный запуск сервиса состоялся в октябре прошлого года, но изначально сервис был доступен только для жителей столицы. В декабре к ним присоединились клиенты из Санкт-Петербурга. В данный момент география сервиса Hyundai Mobility насчитывает 16 городов.

По словам Тихонравовой, на данный момент количество активных пользователей сервиса Hyundai Mobility в России превысило 14,5 тысячи человек, при этом наибольшее количество оформленных подписок приходится на Москву и Санкт-Петербург, однако и Казань не на последнем месте — она входит в топ-5 городов по числу подписок.

На вопрос, какие модели машин пользуются наибольшим спросом у подписчиков и какую программу предпочитают клиенты компании, Юлия Тихонравова ответила:

— Во всех городах наибольшим спросом пользуются кроссоверы Santa Fe и Tucson. В Казани, помимо них, популярностью пользуется новый седан Hyundai Sonata. Большинство клиентов как в России, так и в Казани предпочитают долгосрочную подписку — на один год. Но рост продаж зафиксирован и по другим тарифным планам, включая тариф Country (от дня до месяца) и сезонный тариф Leto.

Этот рост представитель компании объяснила новыми акциями, в частности по расширению допустимого пробега на лето — время отпусков (пробег арендуемого авто ограничивают все компании, предоставляющие услугу подписки).

У Hyundai и, пожалуй, самый удобный сервис — регистрация в системе Mobility производится не выходя из дома — через специальное мобильное приложение. В этом у программы есть сходство с системами каршеринга. Отправляешь паспортные данные и права, фоткаешься с ними прямо в приложении, и через сутки регистрация пройдена.

Пандемия COVID-19 добавила сервисам лояльности

Как оказалось, новая и мало освоенная татарстанцами услуга едва не пала жертвой пандемии коронавируса: в самоизоляцию потребность в автомобилях у многих потенциальных клиентов сошла на нет.

— Мы испытывали ряд трудностей в первой половине года, — подтвердила представитель Volvo Car Russia Оксана Гецова. — Сначала мы столкнулись с проблемой нехватки автомобилей, связанной с нарушением производственного цикла и разрывом цепочек поставок, вызванных пандемией. Затем — с вынужденной остановкой деятельности почти на 2 месяца, так как мы не могли выдавать машины, ставить на учет и так далее. Мы полностью остановили реализацию на апрель и май. Мы прекрасно понимали, что наши клиенты тоже столкнулись с проблемами в этот непростой для всех период, и Volvo Cars приняло решение поддержать своих клиентов по подписке в это сложное время, полностью обнулив ежемесячный платеж за апрель 2020 и предоставив очень существенную скидку на май.

— Весной этого года дилерские центры всех автомобильных марок столкнулись с объявленным на федеральном уровне режимом всеобщей самоизоляции и нерабочих дней, — добавила и Тихонравова. — Ограничения коснулись и партнеров Hyundai, принимающих участие в программе Hyundai Mobility. В полном объеме их работа была восстановлена с июня.

Новая и мало освоенная татарстанцами услуга едва не пала жертвой пандемии коронавируса: в самоизоляцию потребность в автомобилях у многих потенциальных клиентов сошла на нет. Фото Максима Платонова

Кто чаще всего подписывается на авто?

В компаниях по услугам подписки на автомобиль рассчитывают, что сервис будет развиваться достаточно динамично.

— Все больше клиентов выбирают подписку как полноценную альтернативу традиционной покупке автомобиля, — говорит Юлия Тихонравова, — Им интересен новый опыт и ключевые преимущества сервиса: простой процесс оформления подписки и управления ею полностью в онлайн-формате, линейка автомобилей в богатых комплектациях, страхование каско без франшизы, отсутствие залога и первоначального взноса, круглосуточная помощь на дорогах, осуществление технического обслуживания и замены сезонной резины, предоставление ряда автомобильных аксессуаров. Кроме того, подписка позволяет получить абсолютно новый автомобиль быстро и оставляет за клиентом пространство для гибкости: если обстоятельства изменились, от подписки можно отказаться.

По ее мнению, часть клиентов также привлекают соображения безопасности (по сравнению с общественным транспортом и каршерингом).

Эксперты «Реального времени» пока осторожны в прогнозах — они видят перспективы у сервисов подписки, но не в ближайшем будущем.

— В головах наших людей достаточно крепко сидит классическое владение автомобилем, — говорит владелец компании «Автосеть.РФ» и руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана» Руслан Абдулнасыров. — Все новое всегда вначале отторгается и лишь потом потихоньку люди начинают это оценивать. К тому же покупатели автомобилей такого класса, который предлагают по подписке, — это люди среднего возраста или немного старше, а им гораздо сложнее принимать новые условия пользования машиной. Вот подрастающему поколению это будет гораздо легче — они готовы к переменам. Так что процесс становления и развития этого сервиса пока находится в начальной стадии, и он будет длительным. А массово им начнут пользоваться, когда люди поймут, что это более удобно, комфортно, чем владение автомобилем… Сейчас еще компания Kia запустила подобную программу. Но пока у всех мало что получается, и это во всем мире так. Не только в России, и в мире пока такая тенденция.

По мнению Абдулнасырова, сегодня у клиентов пересиливает мысль, что, выплачивая в течение трех-пяти лет фактически стоимость автомобиля, лучше это делать через кредит, тогда машина перейдет к нему, и часть денег он вернет: «Надо принять мысль, что ты платишь не за автомобиль, а за услугу».

На вопрос, почему клиентам не предлагают автомобили эконом-класса, что позволило бы сделать сервис более дешевым, а, значит, популярным за счет тех, кому он сейчас не по карману, Руслан Абдулнасыров ответил: «Этого экономика не позволяет. Бюджетный автомобиль просто нет смысла предлагать в аренду».