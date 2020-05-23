Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Крупнейший сервис аренды Hertz объявил, что подал заявление о банкротстве. Из-за распространения COVID-19 резко сократился спрос на аренду машин, это привело к падению выручки.

В сообщении Hertz говорится, что компания приняла меры для защиты здоровья сотрудников и сохранения ликвидности, однако затянувшийся кризис привел к таким результатам. Основные операционные регионы, включая Европу, Австралию и Новую Зеландию, а также франчайзинговые структуры не включены в процедуру банкротства, пишет РБК.

В момент подачи заявления о банкротстве компания обладала $1 млрд на поддержание текущей деятельности.

С российского рынка компания Hertz ушла в 2017 году.

Россиянам с долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей могут разрешить банкротиться без суда через МФЦ и приставов.

