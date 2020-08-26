«Салават Юлаев» — один из исторических лидеров КХЛ, авторитетов не признает»

Голкипер Владислав Сухачев — об итогах Кубка чемпионов в Казани и подготовке уфимцев к сезону

22-летний страж ворот «Салавата Юлаева» Владислав Сухачев рассказал Russia-Hockey.ru о том, на что способен текущий состав уфимцев, «руке Брагина» в СКА, отличиях Набокова от Бобровского и проходящей моде на габаритных вратарей.



СКА играл активно, рука Брагина чувствовалась



— В ноябре 2018 года вы дебютировали в КХЛ в матче родного «Трактора» против СКА (0:1), теперь на турнире в Казани вам уже в форме «Салавата Юлаева» вновь дважды выпали армейцы Санкт-Петербурга (2:4 и 4:3Б). СКА становится «вашим» клубом?

— На самом деле, это совпадение. Пока у меня лишь восемь игр в КХЛ, но полноценно дебютировал действительно против СКА. Честно скажу, тот армейский матч из сезона-2018/19 удался мне лучше, чем первый на Кубке чемпионов в Казани. После этой игры обсудили все нюансы с тренером вратарей «Салавата» Вадимом Тарасовым, он указал на недостатки.

Поэтому, может, матч за третье место против СКА получился более ровным — какие-то броски отбил, дал команде шанс на победу. Это самое главное.

— Три года назад в молодежной сборной Валерия Брагина вы стали бронзовым призером чемпионата мира, теперь этот тренер возглавил СКА. Узнали фирменный почерк?

— Да, Санкт-Петербург играл активно и комбинационно, рука Валерия Николаевича чувствовалась. Но с нашей стороны последний матч получился лучшим на турнире, удалось сыграть дисциплинированно, по заданию и с максимальной самоотдачей. Подготовка к чемпионату выходит на финишную прямую, хорошо, что одержали победу по буллитам.

Надо научиться у Бобровского и Набокова



— Новый главный тренер и в «Салавате» — финн Томи Лямся. Специалисты утверждают, что при нем Уфа старается играть в более привычный для себя хоккей — открытый и атакующий. Это так?

— Поймите правильно, я сфокусирован на своей задаче — остановить шайбу. Оценивать тактические схемы — дело специалистов. Очевидно одно: у нас такой состав, что свои голы обязательно забьем, самое главное — сыграть надежно в воротах.

— В прессе своим ориентиром вы называете Сергея Бобровского, но, как нам кажется, по стилю вам ближе другой именитый российский голкипер — Евгений Набоков, он, как и ваш нынешний тренер Тарасов, — воспитанник усть-каменогорской школы. Что скажете?

— Вы правы, у меня похожие на Евгения Набокова габариты — 179 см, 82 кг, поэтому их недостаток стараюсь компенсировать чтением игры, быстрыми перемещениями, психологией. В этом плане Набоков, один из самых быстрых вратарей в мире, — действительно ориентир.

Если говорить о другой легенде — Сергее Бобровском, то он долгое время работал с Ианом Кларком. По его системе в сборной России U-18 нас тренировали Андрей Красильников и Олег Ромашко, от которых взял себе в подготовку много интересных нюансов. В игре Бобровского постоянно их замечаю.

Зная школу Кларка, не удивился, что Варламов остановил «Вашингтон»



— О каких нюансах речь?

— Вратарское искусство во многом заключается в том, чтобы просчитать атаку соперника, предвосхитить ее. Нужно мыслить на два-три хода вперед. Например, когда шайба в углу площадки у одного игрока, необходимо видеть его партнеров и оценивать те позиции, на которые они могут выкатиться.

Если внимательно следить за игрой Бобровского, то во многих эпизодах он действительно читает игру. Как, кстати, и Семен Варламов из «Айлендерс», еще один голкипер, работавший с Кларком. Не удивился, что Варламов недавно остановил такого фаворита НХЛ, как «Вашингтон».

— Вас не раздражает мода на больших вратарей?

— Мне кажется, она постепенно проходит. Да и у каждого свои козыри — кто-то берет фактурой, кто-то скоростью, кто-то — чем-то другим.

— Что скажете о первом номере «Салавата» финне Юхе Метсоле? Он вообще самый маленький голкипер КХЛ.

— Да, для нас с Юхой мода на больших вратарей не актуальна. Но быть с ним в одной бригаде — бесценный опыт.

Юха — один из самых стабильных голкиперов лиги, который каждый год доказывает, что габариты мало что решают. Умению Метсолы безупречно выбирать позицию, его психологической выстроенности стараюсь учиться на каждой тренировке.

«Салават» — один из лидеров КХЛ, авторитетов не признает



— Метсола привык играть по 50 матчей за чемпионат. Не беспокоит, что игровой практики может быть маловато?

— Мне надо много работать, помогать команде побеждать и завоевывать игровое время. «Салават» — один из исторических лидеров КХЛ, у нас максимальные задачи, авторитетов клуб не признает. Это тоже плюс для любого молодого хоккеиста.

— За «Трактором» следите?

— Челябинск — мой родной город, этим все сказано. За результатами «Трактора» слежу в основном через соцсети, с большим количеством ребят постоянно держу связь, в том числе и из «Челмета».

— Вы пришли в хоккей очень поздно — в 12 лет, но уже в 15 вызывались в юношескую сборную России. Сегодня вам 22 года, время для выхода на ведущие роли в КХЛ поджимает?

— У меня есть цель, стараюсь работать на максимуме и шаг за шагом к ней идти. Вратари раскрываются в разном возрасте, думаю, всему свое время.