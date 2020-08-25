Отстаньте от Загитовой — когда захочет, тогда и завершит карьеру!

Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган заявил на днях, что Алина Загитова будет участвовать в контрольных прокатах основной сборной России 12-13 сентября в Москве, после чего сама определится, выступать ли ей на этапах Кубка России. Издание «Спорт день за днем» рассуждает о том, почему олимпийская чемпионка имеет полное право не принимать решения о прекращении или возобновлении спортивной карьеры прямо сейчас и будет ли она заявляться на отбор к чемпионату России.

Истерия вокруг Алины Загитовой начинает напрягать. Такое ощущение, что все ждут ее нового прихода в программу «Время». Та же студия, тот же ведущий Кирилл Клейменов. Только слова уже другие: не приостановила карьеру, а завершила. Улавливаете разницу? Спонсоры Загитовой — так точно. Два слова будут стоить ей очень дорого. Зачем их произносить? Ты не выступаешь, но и прощаться не спешишь. Так может тянуться годами. Не с Алины началось, и не ей заканчивать с этой порочной системой.



Аделина Сотникова вообще ничего не выиграла после Олимпиады-2014. Она даже не ездила на чемпионаты мира и Европы. Но из сборной ее не вычеркнули. Да и кто бы посмел? Загитова — самая титулованная фигуристка России. Она не виновата, что в 16 лет выиграла все крупные турниры. Идти по второму кругу, видимо, не очень хочется. Да и не факт, что получится.

«-36» баллов от ТЩК в финале Гран-при — это мощный удар по самолюбию. Алина не рыдала на льду, как Станислава Константинова, но было видно, как ей тяжело. На пьедестал теперь попадают только с элементами ультра-си.

Если не можешь, лучше уйти в сторону, но пока не сжигать мосты. Тем более что появился прекрасный запасной аэродром: главная роль в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», очное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы по направлению «журналистика».

Место в сборной России у Загитовой тоже пока остается. А с ним и ставка в ЦСП. Никуда не денется и пожизненная президентская премия в 52 тысячи рублей за победу на Олимпиаде. Не катается, а деньги от ЦСП получает? Вы правы. Это не совсем справедливо. Но все вопросы не к Алине, а к федерации. Систему допуска досконально прописали, а про механизм исключения из сборной забыли. Одно дело — травма, а совсем другое — желания спортсмена.

Если Загитова так и не появится на Кубке России, то и путь на чемпионат России будет для нее закрыт. Президент ФФККР Александр Горшков обещал, что wild card раздавать не будут. Нет Загитовой на ЧР — нет и на «Европе» с «миром». А раз так, то критерии отбора негде выполнять. Через год Горшков сможет с чистой совестью вычеркнуть Алину из состава.

Пока рано. Алина не отказалась от выступления на Кубке России. Ее ждут на открытых прокатах (12-13 сентября, Москва), а дальше уже пусть она решает, заявляться на отбор к ЧР или нет. Такую версию изложил гендиректор ФФККР Александр Коган. Конечно, это можно списать на банальную отмазку, но раньше середины сентября мы вряд ли проверим. Только можем пофантазировать, на какие два этапа КР поедет Загитова.

Пока расклад такой:

1-й этап отпадает. Алина вряд ли захочет ехать в Сызрань, плюс пересечение с другой топ-ученицей Тутберидзе. Пока не появилась Камила Валиева, действующая чемпионка России Щербакова становится №1.

4-й этап точно нет. Косторная и Трусова всюду опережали Загитову, да и Самодурова оставила без золота ЧЕ-2019.

Два московских этапа — самый оптимальный вариант. Нет лишних разъездов. Удобно совмещать с учебой. А победа над Евгений Медведевой может снова поднять самооценку. Они ведь после Олимпиады в Пхенчхане только два раз столкнулись: на ЧР-2019 обе остались в тени ТЩК, а на ЧМ-2019 Загитова привезла Медведевой почти 14 баллов.

Хотелось бы увидеть еще хотя бы одну серию их противостояния, а дальше пусть Алина делает, что хочет. Может, у нее снова появится желание попасть на Игры. Есть только две многократные олимпийские чемпионки в женском катании: норвежка Соня Хени (1928-1936) и немка Катарина Витт (1984, 1988). Загитова еще может стать третьей и уже точно великой фигуристкой. Чем не стимул?