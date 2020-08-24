«Бавария» выиграла все титулы, и, похоже, это только начало
Страшная сила
Финальный матч Лиги чемпионов-2019/20 «Бавария» — ПСЖ не был обильным на голы, но ожидания болельщиков, тем не менее, оправдал на все сто. «Реальное время» рассказывает, что предшествовало финальному матчу и по какому сценарию он прошел.
Как «Бавария» на шесть лет потеряла свое лицо
За последние годы «Бавария» переживала разные периоды. Прошла через «испанизацию» Гвардиолы, прагматизм Карло Анчелотти и неудачные попытки Нико Ковача найти игровой баланс. Однако новейшая история клуба показывает: как только в клубе начинаются эксперименты со стилистикой игры, это приводит к неудачам, а порой и катастрофам.
Еще в ноябре прошлого года боссы мюнхенцев были склонны к продолжению экспериментов: сразу после увольнения Ковача главным претендентом на освободившийся пост стал Арсен Венгер. Переговоры продвигались непросто, и пока они шли, о себе успел заявить «и.о.» Ханс-Дитер Флик — тренер, максимально близкий баварской философии. В итоге дошло до того, что Венгер обиделся на руководителей «Баварии» за срыв соглашения, но тем уже было все равно: они подписали с Фликом полноценный контракт.
Команда сотворила бесконечную серию побед, втаптывая в газон всех соперников на внутренней и внешней арене. Уже после дуэли мюнхенцев с «Челси» многие догадывались, что элитный футбольный мир столкнется в этом сезоне с серьезнейшей угрозой, а после деклассирования «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов это стало ясно всем. Мир вновь имеет дело с классической баварской машиной. Не заметив в полуфинале «Лион» (3:0), немцы вышли в финал на «ПСЖ» и справедливо считались фаворитами пары.
«Баварии» при Флике ни разу не пришлось выстрадать победу, как ПСЖ над «Аталантой» в четвертьфинале (2:1). «Бавария» ни разу не проиграла в плей-офф Лиги чемпионов, в отличие от парижан, уступивших в первом матче 1/8 «Боруссии» (1:2). Да и чисто визуально мощь мюнхенцев поражает. Недаром Мануэль Нойер признался, что его нынешняя команда даже мощнее, чем легендарная «Бавария» образца сезона 2012/13.
Шанс всего сезона для Мбаппе, или почему французу еще рано получать «Золотой мяч»
Перед матчем, однако, не все эксперты отдавали победу немцам. Почти никто не говорил о возможном разгроме, а экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и вовсе предположил, что финал закончится для «Баварии» бедой. «Думаю, что Неймар, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария используют то, что оборона «Баварии» поднимается высоко. Они получат шансы и используют их. Состав ПСЖ более сбалансированный. Они действуют в защите даже более уверенно, чем «Бавария», которой будет нелегко отказаться от высокой линии обороны на один матч, потому что это их стиль. У меня есть предчувствие, что ПСЖ победит», — заявил Руни за несколько часов до начала матча.
Париж в день игры пребывал в радостном и в то же время тревожном ожидании. Да, ПСЖ впервые при катарских владельцах удалось выйти в финал. Но на этом празднике жизни парижанам была уготована роль второго плана. Тем радостнее было для них, когда прогноз Руни начал оправдываться.
За весь первый тайм у «Баварии» был только один стопроцентный момент, но мяч после удара Роберта Левандовски с разворота угодил в штангу. Парижане же могли как минимум трижды открывать счет. На 45-й минуте шанс всего сезона предоставился Мбаппе. 22-летний форвард оказался в восьми метрах от ворот, но вместо удара палача получился пас в руки вратарю. Именно Нойер стал героем первого тайма, вселив уверенность в баварскую защиту. Как выяснилось, не только в нее.
«Сделайте еще один турнир. Трех кубков маловато»
Во вторые 45 минут «Бавария» стала вчистую переигрывать парижан в центре поля, из-за чего взятие ворот ПСЖ стало просматриваться все отчетливее. Неизбежное случилось на 59-й минуте: Джошуа Киммих навесил справа на неприкрытого Кингсли Комана, Тило Керер потерял ориентацию, и Коман головой отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
С этого момента атаки парижан стали носить хаотичный характер. Связки Неймар-Мбаппе в этот вечер не получилось совсем. Оба футболиста иногда взрывались индивидуально, и чуть лучше это получалось у Килиана. В добавленное время звезды ПСЖ создали момент для Чупо-Мотинга, но появление этого футболиста в финале Лиги чемпионов — само по себе грандиозное чудо. Другого такого шанса в этот вечер не случилось. «Бавария» переломила парижан во втором тайме и завоевала все титулы в самом долгом сезоне в истории.
Ханс-Дитер Флик принял команду, когда та лежала на седьмом месте в Бундеслиге. Когда она, обескровленная, была разгромлена скромным «Айнтрахтом» 5:1. Разумеется, об этом вспоминали и на послематчевой пресс-конференции. Журналисты также в шутку призывали руководство ФИФА учредить еще какой-нибудь турнир, потому что «трех кубков маловато».
Эта «Бавария», возможно, не сильнее себя самой семилетней давности, но она точно фундаментальнее. Тогда Юпп Хайнкес завершал тренерскую карьеру. Ханс-Дитер Флик ее, по большому счету, только начинает.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым