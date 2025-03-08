Коростелев и Большунов победили в командном спринте на ЧР в Казани

Савелий Коростелев и Александр Большунов стали победителями командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Соревнования проходят в казанском поселке Мирный с 1 по 9 марта.

Первая сборная Татарстана, за которую бежали Савелий Коростелев и Александр Большунов, заняла 1-е место. Второй к финишу пришла команда из Санкт-Петербурга — Андрей Парфенов и Андрей Краснов. Бронзовые медали завоевали лыжники Сергей Забалуев и Сергей Ардашев из второй сборной Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большунов и Коростелев выступают за сборную Татарстана первый сезон. В прошлом году лыжники выиграли командный спринт на чемпионате России в составе команды Архангельской области.

Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 9 марта — эстафета четыре по 7,5 км в 14:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин