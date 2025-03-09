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Сборная Татарстана выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжам

12:26, 09.03.2025
Сборная Татарстана выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжам
Фото: Динар Фатыхов

Сборная Татарстана победила в женской эстафете 4х7,5 км на чемпионате России по лыжным гонкам. Гонка стала заключительной в рамках соревнований в казанском поселке Мирный.

В составе сборной Татарстана в эстафете победили Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Дарья Непряева и Наталья Терентьева. Вторыми на финиш приехали лыжницы Москвы — Александра Кононова, Елизавета Маслакова, Арина Кусургашева и Екатерина Никитина.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Тройку лучших замкнула команда Тюменской области, за которую выступили Карина Гончарова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина и Екатерина Смирнова.

Эстафетная гонка стала последней в рамках чемпионата России — 2025 в Казани. Соревнования проходили с 1 по 9 марта в поселке Мирный.

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