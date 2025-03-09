Глава Дагестана пригласил президента UFC в Дагестан

Глава Дагестана Сергей Меликов пригласил президента UFC Дану Уайта посетить регион, чтобы на месте изучить секрет успеха местных бойцов. Приглашение последовало после победы дагестанца Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой и завоевания чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе.



Теперь два бойца из Дагестана владеют чемпионскими поясами UFC: Анкалаев и Ислам Махачев (чемпион в легком весе). Ранее титул чемпиона UFC принадлежал Хабибу Нурмагомедову, также уроженцу Дагестана.

— Уверен, руководство UFC давно гадает, в чем секрет непобедимости дагестанцев. Пора приехать и узнать все на месте. Возможно, Дане Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал, — написал Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Глава Дагестана поздравил Анкалаева, его команду, тренеров и всю республику с заслуженной победой.

— Теперь у нашего региона два чемпионских пояса: в легком и полутяжелом весе! Благодаря силе, мастерству и упорству! Вопреки интригам и предвзятому отношению! — подчеркнул Меликов.

Рената Валеева