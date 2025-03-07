WTA и Саудовская Аравия вместе поддержат теннисисток, ставших мамами

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о запуске программы выплат комплексных пособий по материнству, направленной на поддержку спортсменок, планирующих или имеющих детей. Об этом сообщается на официальном сайте организации, пишет РИА «Новости».

Программа реализуется через Материнский фонд WTA, созданный в партнерстве с Государственным инвестиционным фондом (PIF) Саудовской Аравии. Инициатива предусматривает оплачиваемый декретный отпуск продолжительностью до 12 месяцев, а также возможность получения грантов на лечение бесплодия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правом на получение льгот обладают более 320 теннисисток WTA, соответствующих определенным критериям, в частности выступление в установленном количестве турниров WTA в течение определенного периода и наличие специального рейтинга.

В WTA подчеркивают, что сотрудничество с PIF и запуск данной программы являются первой подобной инициативой в женском спорте. Она направлена на обеспечение финансовой стабильности и поддержки спортсменкам в период материнства, позволяя им совмещать карьеру и личную жизнь.

С 17 по 23 марта в Казани пройдет чемпионат России по настольному теннису, в котором примут участие все ключевые спортсмены, представляющие страны БРИКС.

Рената Валеева