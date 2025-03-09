Казанский «Сокол» ждет решения РФС об участии в соревнованиях на следующей неделе

Фото: Динар Фатыхов

Апелляционная комиссия Российского футбольного союза на следующей неделе должна решить вопрос об участии казанского футбольного клуба «Сокол» в профессиональных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев.

Судьба клуба оказалась под вопросом после того, как в январе «Сокол» был выставлен на продажу на сайте объявлений «Авито» из-за финансовых трудностей у владеющей им компании. Примечательно, что в прошлом году инвестор для «Сокола» также был найден с помощью объявления на «Авито».

— Мы ждем решения апелляционной комиссии РФС по допуску и выдаче аттестата Футбольной национальной лиги. Соответственно, когда будет решение комиссии, тогда будет ясно, участвует ли команда в профессиональных соревнованиях в этом сезоне. Комиссия собиралась в пятницу, соответственно, мы ждем решения на новой неделе до среды. Проблемы, которые можно решить, решаются, — заявил Минневалиев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам 2024 года «Сокол» занял четвертое место в Леон — Второй лиге дивизиона Б группы 4. Болельщики и футбольная общественность Казани с нетерпением ждут решения РФС, которое определит будущее «Сокола» в профессиональном футболе.

Рената Валеева