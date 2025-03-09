Дзюба превзошел Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Фото: Динар Фатыхов

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба установил новый рекорд, превзойдя достижение Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских игроков.

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» Дзюба открыл счет на 9-й минуте, забив свой 234-й мяч в профессиональной карьере.

На счету 36-летнего нападающего: 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 мячей за московский «Спартак», 20 мячей за «Ростов», 12 мячей за московский «Локомотив», 14 мячей за томскую «Томь», 6 мячей за тульский «Арсенал», 5 мячей за «Акрон», 1 мяч за турецкий «Адана Демирспор» и 30 голов за сборную России (делит рекорд с Кержаковым).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дзюба является одним из самых титулованных российских футболистов. В составе «Зенита» он четырежды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, дважды выигрывал Кубок страны. Еще один Кубок России Дзюба завоевал, выступая за «Ростов».

Со 164 мячами Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. В сезонах 2019/20 и 2020/21 он становился лучшим бомбардиром РПЛ.

Рената Валеева