Казанский «Зенит» одержал победу над уфимским «Динамо-Урал» со счетом 3:0

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо-Урал» из Уфы в матче 30-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Игра завершилась с результатом 3:0 по партиям, где «Зенит» выиграл 25:20, 25:15 и 25:23.

Победа позволила казанской команде занять первое место в регулярном чемпионате России с 79 очками. В то время как «Динамо-Урал» расположилось на седьмой позиции с 47 очками.

Напомним, что в мужском чемпионате России по волейболу сезона 2024/2025 участвуют 15 команд. Первая четверка команд пройдет напрямую в четвертьфинал, в то время как команды, занявшие 5—12 места, будут играть в квалификационном раунде Last12.