«Ак Барс» сыграет в Казани против «Спартака» в матче чемпионата КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» встретится в Казани со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина постарается реабилитироваться перед болельщиками за недавнее поражение от «Авангарда» (0:2).

«Ак Барс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 80 очками в 63 матчах. «Спартак» идет пятым на Западе, набрав 77 очков в 62 играх.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В октябре прошлого года команды встречались в Москве, где победили хоккеисты «Спартака» со счетом 0:3.

Матч в Казани в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин