«Ак Барс» сыграет в Казани против «Спартака» в матче чемпионата КХЛ
«Ак Барс» встретится в Казани со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина постарается реабилитироваться перед болельщиками за недавнее поражение от «Авангарда» (0:2).
«Ак Барс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 80 очками в 63 матчах. «Спартак» идет пятым на Западе, набрав 77 очков в 62 играх.
В октябре прошлого года команды встречались в Москве, где победили хоккеисты «Спартака» со счетом 0:3.
Матч в Казани в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.30 по московскому времени.
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