«Рубин» сыграет в Казани против «Спартака» в рамках чемпионата РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» примет в Казани «Спартак» в рамках 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова еще не побеждала красно-белых после возвращения из Первой лиги.

«Рубин» идет на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 26 очками. В минувшем туре казанцы проиграли в Грозном местному «Ахмату» со счетом 1:2. Команда Рахимова прервала свою четырехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате.

«Спартак» возобновил сезон домашней победой над «Оренбургом» со счетом 2:0. Победный результат позволил красно-белым сравняться по очкам с лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом». Оба конкурента москвичей в 20-м туре уже победили и вновь оторвались на три балла. В активе «Спартака» пока 40 набранных очков в 19 матчах.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Рубин» при Рахимове проиграл все три очных поединка с красно-белыми. После возращения из Первой лиги весной 2023 года казанцы еще ни разу не смогли набрать очков в матчах со «Спартаком».

В матче первого круга нынешнего чемпионата РПЛ «Рубин» проиграл в Москве со счетом 0:1. Единственный гол тогда с пенальти забил Эсекьель Барко, а хавбек хозяев Роман Зобнин был удален за вторую желтую карточку.

Обслуживать матч в Казани доверено питерскому судье Кириллу Левникову.

Игру между «Рубином» и «Спартаком» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин