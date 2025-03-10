Луи Лабери: УНИКС способен сразиться за золото в финале

Фото: Динар Фатыхов

Форвард УНИКСа Луи Лабери поделился своими впечатлениями после победы над «Пармой» (89:71), рассказав о восстановлении после травмы, и оценил шансы команды на чемпионство в этом сезоне.

— Я уверен, что мы действительно выложились по полной. Старались показать свой лучший баскетбол и превзойти соперника в атлетизме, — передает его слова пресс-служба.

Говоря о своем состоянии после трехмесячного перерыва из-за травмы, Лабери ответил с юмором.

— А как я выгляжу? Хорошо? Вот и ответ на ваш вопрос (смеется). Если говорить серьезно, восстановление заняло больше времени, чем я предполагал. Но, как профессиональный спортсмен, я прекрасно осознаю, что травмы — это неотъемлемая часть нашей жизни. Важно уметь адаптироваться и двигаться вперед, несмотря на сложности, — прокомментировал он.

На вопрос о перспективах УНИКСа в чемпионате Лабери выразил оптимизм.

— Да, уверен, что это вполне реально. Хотя сейчас, конечно, у нас есть потери: травмированы Тони Тейлор и Саша Платунов... Но я настроен очень оптимистично. Искренне надеюсь, что Тони скоро восстановится, ведь он — значимая часть нашей команды, — сказал форвард.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лабери также прокомментировал слова главного тренера «Пармы» Евгения Пашутина о том, что его команда вынудила УНИКС играть в нетипичный баскетбол.

В завершение Лабери выразил мотивацию на предстоящие матчи с лидерами чемпионата.

— Знаете, за то время, что я в УНИКСе, мы всегда имели возможность обыгрывать сильные клубы. Думаю, этот год не исключение, — сказал он.

Рената Валеева