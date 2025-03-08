«Ак Барс» проиграл в Казани с «сухим» счетом «Авангарду» в матче КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» уступил в Казани «Авангарду» со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина ни разу за сезон не смогли победить омичей.



В составе «Авангарда» шайбы забросили Николай Прохоркин и Джованни Фьоре. Вратарей омичей Никита Серебряков оформил «сухой» матч, отразив все броски казанской команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Авангард» сравнялся по очкам с «Ак Барсом» в турнирной таблице Востока. У обеих команд стало по 80 набранных баллов в 63 матчах чемпионата. «Авангард» выиграл все четыре очных поединка с «Ак Барсом» в текущем сезоне. Ранее омичи победили «барсов» трижды — 4:1, 3:1 и 6:2.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 10 марта в Казани против «Спартака» в 19:30 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Авангард» — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы:

0:1 Прохоркин (Коледов, 21:55),

0:2 Фьоре (Чистяков, 34:03).

Зульфат Шафигуллин