Первая сборная Татарстана выиграла мужскую эстафету на чемпионате России
Ардашев, Коростелев, Волков и Большунов стали чемпионами России
Мужская команда «Татарстан-1» одержала победу в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Лыжники соревновались на дистанции 4 х 7,5 км.
В составе победителей выступали Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Сергей Волков и Александр Большунов. Команда преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 29,3 секунды.
Серебро завоевала сборная Тюменской области, которую представляли Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Терентьев (отставание — +1 минута 02,2 секунды).
Тройку лучших замкнула команда Мурманской области, где выступили Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов и Павел Соловьев (+1 минута 15,4 секунды).
Мужская эстафета стала заключительной гонкой на чемпионате России — 2025 по лыжам в Казани.
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