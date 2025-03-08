Сербский баскетболист Никола Йокич установил рекорд в матче НБА

Фото: Максим Платонов

Никола Йокич, центровой клуба «Денвер Наггетс», стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. Это достижение произошло в матче против команды «Финикс Санз», который завершился со счетом 149:141 в пользу «Денвера» в овертайме.

В этой игре Йокич набрал 31 очко, сделал 21 подбор и отдал 22 передачи, добавив к этому один перехват. Его игра помогла команде одержать победу и укрепить свои позиции в Западной конференции.

После 63 матчей «Денвер Наггетс» занимает третье место в конференции, имея 41 победу и 22 поражения. Команда продолжает борьбу за место в плей-офф.

Анастасия Фартыгина