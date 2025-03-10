Эксперт назвал Даку королем «Рубина» после победы над «Спартаком»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал эпизод с удалением Мирлинда Даку в матче со «Спартаком» в Казани. Казанская команда обыграла красно-белых со счетом 2:1, а албанский форвард забил оба гола хозяев.

Эксперт объяснил действия судьи в моменте с удалением Даку желанием уравнять составы команд. На 75-й минуте игры Кирилл Левников удалил защитника «Спартака» Алексиса Дуарте и нападающего «Рубина» за стычку в центре поля.

— Даку можно было не удалять — сто процентов. Он правильно сделал, спровоцировал защитника, и поэтому судья, видимо, решил обоюдно удалить. Один провоцировал, но провоцировал красиво, хорошо, без грубости, а Дуарте решил применить силу дальше на усмотрение судьи, и судья принял решение уравнять составы, — сказал Попов Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом эксперт высоко оценил игру нападающего казанцев. Попов назвал форварда Мирлинда Даку королем «Рубина». По словам эксперта, дисквалификация албанца не должна затруднить команду.



— Сейчас «Рубину» это ничего не осложняет, потому что Даку их тащит. Другое дело, если бы они проиграли 3:2, а предпосылки к этому были, то можно было бы обвинить Даку в непрофессионализме. Но так как они выиграли, он сейчас король, и это нормальная ситуация в футболе, когда сегодня тебя считают гением, а завтра — изгоем, — считает Попов.

Даку стал первым футболистом «Рубина» в истории, забившим два сезона подряд в РПЛ больше десяти голов. В текущем чемпионате Премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. В прошлом розыгрыше РПЛ Даку отметился десятью голами и четырьмя ассистами.



«Рубин» после победы над «Спартаком» остался на восьмом месте в чемпионате с 29 очками. Следующий матч в РПЛ команда Рашида Рахимова проведет 16 марта в Казани с «Пари НН» в 15.15 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин