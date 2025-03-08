Вяльбе считает победу Большунова подарком на 8 Марта
Мужской спринт в целом она назвала «чумовым»
Александр Большунов и Савелий Коростелев стали победителями командного мужского спринта на чемпионате России в субботу, 8 марта. Для президента Федерации лыжных гонов России Елены Вяльбе это стало настоящим подарком, передает ТАСС.
— Большунов в очередной раз стал чемпионом страны, давайте радоваться за него и за Савелия Коростелева, хороший подарок мне сделали на 8 Марта. Саша частенько так радует, а вот Савелию золотая медаль не помешала бы, но я рада за них обоих. И вообще, сегодня мужской спринт был просто какой-то чумовой. И мне кажется, достаточно неожиданно для многих ребята Андрей Краснов с Андреем Парфеновым еще раз доказали, что они настоящие спринтеры, — поделилась Елена Вяльбе.
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