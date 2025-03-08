Президент МОК Томас Бах призвал изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду

Глава МОК также напомнил, что цель олимпийского движения — объединять

Фото: Динар Фатыхов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска россиян до квалификационных олимпийских турниров, передает ТАСС со ссылкой на интервью Баха для AP.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее разрешил российским и белорусским спортсменам выступить в нейтральном статусе в отборе на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Аналогичное решение было принято в отношении ски-альпинистов.

— Миссия олимпийского движения — объединять, — напомнил Бах. — Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов на турниры исключительно в нейтральном статусе, а также с условием, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.

Дарья Беззубова