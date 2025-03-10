Форвард «Нефтехимика» Хоружев — лучший новичок недели в КХЛ
Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев в третий раз за чемпионат признан лучшим новичком недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 21-летний хоккеист проводит свой первый полноценный сезон на высшем уровне.
На прошедшей неделе Хоружев забил один гол и отдал одну голевую передачу в выездной серии «Нефтехимика» на Дальнем Востоке. Его шайба в ворота «Адмирала», заброшенная за секунду до сирены, стала победной для нижнекамцев.
Хоружев является уроженцем Нижнекамска и выступает в системе «Нефтехимика» с 2021 года. Нападающий дебютировал за нижнекамскую команду в КХЛ в прошлом сезоне, проведя лишь девять матчей.
В текущем чемпионате Хоружев забросил 13 шайб и отдал 17 голевых передач в 61 игре. 21-летний форвард идет в тройке самых результативных игроков «Нефтехимика» в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее Хоружев был признан лучшим новичком месяца по итогам ноября.
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