Манеж Центра развития футбола в Казани готов на 84%

В Казани на территории стадиона «Рубин» на ул. Копылова продолжается строительство Центра развития футбола. Работы в манеже выполнены на 84%, сообщили в ГИСУ Татарстана.

Центр также включит в себя блок спортивной базы с раздевалками и комнатами отдыха (общежитие для спортсменов) на 76 человек, корпус универсального спортивного комплекса, футбольные поля с натуральным (105 х 64 м) и искусственным покрытием (90 х 47 м), теплый переход между корпусом универсального спортивного комплекса и блоком спортивной базы (общежитием для спортсменов).

Сейчас в здании завершается монтаж инженерных сетей, установка наружного освещения, устройство канализации, электричества. Ведется отделка потолков и стен, благоустраивается территория.

Напомним, в ноябре раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко посетили строящийся в Казани Центр развития футбола. Строительство футбольного комплекса идет на базе ФК «Рубин». Одним из главных элементов Центра развития футбола в Казани станет крытый манеж, строительство которого находится на финальной стадии. Работы на манеже планируется закончить весной 2025 года