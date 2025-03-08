«Ак Барс» назвал состав на матч против «Авангарда» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» назвал состав на игру против «Авангарда» в Казани в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тренерский штаб Анвара Гатиятулина произвел несколько изменений по сравнению с предыдущим матчем команды.

В состав вернулся нападающий Ник Петан, который пропустил несколько игр из-за восстановления от травмы. Канадский форвард сыграет во втором звене с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным. Петан выйдет на месте Семена Терехова, который остался вне заявки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основным вратарем начнет игру Тимур Билялов. Его сменщиком заявлен Максим Арефьев, который сменил в заявке Амира Мифтахова.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев) — Барабанов — Сафонов — Галимов, Миллер — Лямкин; Петан — Семенов — Яшкин, Марченко — Князев; Пустозеров — О’Делл — Коршков, Фальковский — Журавлев; Дыняк — Комков — Кошелев, Замалтдинов — Терехов Степан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущем сезоне «Ак Барс» проиграл все три очных поединка «Авангарду» — 1:4, 1:3, 2:6. В феврале «барсы» были разгромлены в Омске со счетом 2:6.

Матч «Ак Барс» — «Авангард» в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 17:00 по московскому времени.





Зульфат Шафигуллин