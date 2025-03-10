Лучшие игроки матча получили призы от ПАО «Казаньоргсинтез»
Хорошей традицией в новом спортивном году стало вручение специальных подарков от титульного спонсора СК СИНТЕЗ по итогам ключевых матчей. Не стали исключением и первые ватерпольные поединки весны.
- 6 марта действующий чемпион КОС-СИНТЕЗ обыграл БАЛТИКУ на старте 16-го тура Суперлиги чемпионата России, 13-10, досрочно отметив 1-е место в регулярном сезоне. Памятные призы из рук председателя профсоюзной организации ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ Александра Прокофьева получили: капитан заводчан Сергей Лисунов, сделавший хет-трик в матче, и воспитанник казанской школы водного поло Даниил Иванов, продемонстрировавший хорошую игру за БАЛТИКУ.
- 7 марта КОС-СИНТЕЗ-УОР разгромил Молодежную сборную Санкт-Петербурга в рамках 14-го тура Высшей лиги, 18-7, и вновь подарками от ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ были награждены: самый результативный игрок матча, подвижный нападающий КОС-СИНТЕЗ-УОР Илья Васильев, и самый ценный игрок команды соперника Илья Алхазишвили.
Церемонию награждения провел директор завода поликарбонатов ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ Тимур Гараев.
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