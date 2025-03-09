«Рубин» обыграл в Казани «Спартак» с минимальной разницей в счете

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил «Спартак» со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова выиграла впервые в весенней части сезона.

В составе «Рубина» дважды забил Мирлинд Даку, у «Спартака» с пенальти отличился Эсекьель Барко.

На 74-й минуте встречи были удалены нападающий казанцев Мирлинд Даку и защитник «Спартака» Алексис Дуарте. Футболисты не поделили мяч, после чего судья показал игрокам желтые карточки, которые стали для них вторыми в матче.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В активе «Рубина» теперь 29 набранных очков в 20 турах, казанцы остались на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. У «Спартака» — 40 баллов в 20 играх и третье место в чемпионате.

Следующий матч «Рубин» проведет 12 марта в Екатеринбурге с «Уралом» в рамках плей-офф Кубка России. «Спартак» в тот же день сыграет в Самаре с «Акроном».

Зульфат Шафигуллин