Вяльбе опровергла информацию о сокращении дистанции в шоу-эстафете в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опровергла информацию о том, что сократила дистанцию во время участия в шоу-эстафете на чемпионате России в Казани. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Вяльбе прошла неполный круг.



— Нет, на этом этапе у женщин был свой круг. Я по нему и ехала. Так как вторая женщина‑тренер не побежала, я была одна. У меня был свой круг, который мне до этого показали организаторы соревнований, — заявила она в интервью «Матч ТВ».

Команда Вяльбе одержала победу в этой зрелищной гонке, в которой наряду с профессиональными спортсменами участвовали тренеры, обслуживающий персонал и юные лыжники. Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани завершится 9 марта.

Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. По его словам, ФЛГР устроила бардак на соревнованиях.

Рената Валеева