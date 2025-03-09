«Рубин» назвал состав на матч против «Спартака» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на игру против московского «Спартака» в Казани. Встреча 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет на казанском стадионе «Ак Барс Арена».

В стартовом составе «Рубина» оказалось два центральных защитника — Игор Вуячич и Егор Тесленко. Обычно казанская команда играет в центре обороны с тремя футболистами. В атаке появится Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку, в опорной зоне сыграет Богдан Йочич.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Вуячич, Тесленко, Кабутов — Иву, Йочич, Безруков, Ходжа, Шабанхаджай — Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире матч «Рубин» — «Спартак» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.30 по московскому времени.



Ранее казанская команда под руководством Рашида Рахимова проиграла красно-белым все три очных поединка в чемпионате. «Рубин» еще не выигрывал у «Спартака» после возвращения из Первой лиги.

Зульфат Шафигуллин