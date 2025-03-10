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Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от концовки чемпионата

13:56, 10.03.2025
Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от концовки чемпионата
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев рассказал об ожиданиях от концовки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанской команде осталось провести пять матчей до старта плей-офф Кубка Гагарина.

Сегодня в Казани «Ак Барс» примет московский «Спартак», в прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ в 19.30 мск.

— Команда в рабочем русле готовится к продолжению домашней серии. Пытаемся совершенствовать свою игру, каждый матч возникают какие-то ошибки — стараемся их устранять. Хорошо, что у нас под конец регулярки идет серия игр с сильными командами. Это хоккей, который по уровню близок к плей-офф. Ребята что-то пробуют, привыкают, чувствуют накал борьбы и цену ошибки, — приводит слова Ячменева клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» в субботу проиграл «Авангарду» в Казани со счетом 0:2. Команда Анвара Гатиятулина опустилась на пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» сравнялся с «Ак Барсом» по набранным очкам, у клубов стало по 80 баллов.

В плей-офф команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с 1-го по 4-е место в конференции, получают преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Гагарина. На сегодняшний день «Ак Барс» в случае начала матчей на выбывание сыграл бы с «Автомобилистом».

Зульфат Шафигуллин

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