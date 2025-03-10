Тренер «Ак Барса» Ячменев поделился ожиданиями от концовки чемпионата

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев рассказал об ожиданиях от концовки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанской команде осталось провести пять матчей до старта плей-офф Кубка Гагарина.

Сегодня в Казани «Ак Барс» примет московский «Спартак», в прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ в 19.30 мск.

— Команда в рабочем русле готовится к продолжению домашней серии. Пытаемся совершенствовать свою игру, каждый матч возникают какие-то ошибки — стараемся их устранять. Хорошо, что у нас под конец регулярки идет серия игр с сильными командами. Это хоккей, который по уровню близок к плей-офф. Ребята что-то пробуют, привыкают, чувствуют накал борьбы и цену ошибки, — приводит слова Ячменева клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» в субботу проиграл «Авангарду» в Казани со счетом 0:2. Команда Анвара Гатиятулина опустилась на пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» сравнялся с «Ак Барсом» по набранным очкам, у клубов стало по 80 баллов.



В плей-офф команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с 1-го по 4-е место в конференции, получают преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Гагарина. На сегодняшний день «Ак Барс» в случае начала матчей на выбывание сыграл бы с «Автомобилистом».



Зульфат Шафигуллин