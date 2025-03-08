УНИКС обыграл в Казани пермскую «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

УНИКС переиграл в Казани пермскую «Парму» со счетом 89:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Велимира Перасовича прервала двухматчевую серию поражений в турнире.

Решающим в матче стали вторая и третья четверти, когда казанцы смогли создать комфортную для себя разницу в счете.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал ДеВон Акун-Перселл, набравший 23 очка. У «Пармы» больше всех набрал Хэмм Ройс — 19 баллов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее УНИКС проиграл два матча подряд в чемпионате, уступив в гостях «Зениту» и ЦСКА. Команда Перасовича сохранила третью позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Следующий матч УНИКС проведет 16 марта на выезде против «Самары» в 15:00 по московскому времени.

УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермь) — 89:71 (14:14, 23:19, 23:17, 21:21).

Зульфат Шафигуллин