Губерниев заявил, что «Спартак» не имеет права проигрывать «Рубину»

Фото: Динар Фатыхов

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» не должен проигрывать «Рубину», если рассчитывает бороться за чемпионский титул. Красно-белые уступили накануне в Казани со счетом 1:2.

— «Спартак» не имеет права проигрывать «Рубину», если борется за чемпионство. И «Локомотив» не имеет права так разбрасываться очками — это все на руку «Зениту». Но пауза была достаточно длинной, и посмотрим, насколько команды еще придут в себя, — сказал Губерниев Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Спартак» после поражения от «Рубина» опустился на третье место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). Команда Деяна Станковича отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на три очка. В следующем туре «Спартак» сыграет в Москве против питерцев в 19.45 по московскому времени.

«Рубин» остался на восьмой строчке чемпионата с 29 набранными очками. Подробнее о победе казанской команды над «Спартаком» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин