В Казани пройдет чемпионат России по настольному теннису

Фото: Реальное время

Казань впервые примет чемпионат России по настольному теннису, который пройдет с 17 по 23 марта. В этом году в соревнованиях примут участие 16 мужских и 16 женских сборных команд из разных регионов страны, а также 64 теннисиста и 64 теннисистки в личных турнирах. Об этом сообщили в мэрии города.

Расписание мероприятий:

17-18 марта: командные соревнования;

17 марта в 18:30: церемония открытия с шоу-программой;

19-23 марта: личные соревнования.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В Казани проходит большое количество соревнований и турниров, и очень важно, чтобы на трибунах за выступлениями сильнейших мастеров следили воспитанники наших спортивных школ, учились у лучших, впитывали атмосферу большого спорта и сами стремились к высоким результатам, — рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Напомним, что турнир по прыжкам с шестом в рамках чемпионата России по легкой атлетике может пройти на площади в центре Казани. Об этом заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.