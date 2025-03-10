В Казани пройдет чемпионат России по настольному теннису
Казань впервые примет чемпионат России по настольному теннису, который пройдет с 17 по 23 марта. В этом году в соревнованиях примут участие 16 мужских и 16 женских сборных команд из разных регионов страны, а также 64 теннисиста и 64 теннисистки в личных турнирах. Об этом сообщили в мэрии города.
Расписание мероприятий:
- 17-18 марта: командные соревнования;
- 17 марта в 18:30: церемония открытия с шоу-программой;
- 19-23 марта: личные соревнования.
— В Казани проходит большое количество соревнований и турниров, и очень важно, чтобы на трибунах за выступлениями сильнейших мастеров следили воспитанники наших спортивных школ, учились у лучших, впитывали атмосферу большого спорта и сами стремились к высоким результатам, — рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.
Напомним, что турнир по прыжкам с шестом в рамках чемпионата России по легкой атлетике может пройти на площади в центре Казани. Об этом заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.
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