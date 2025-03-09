Российский боец Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, одержав победу над бразильцем Алексом Перейрой в главном бою турнира UFC 313, прошедшего сегодня в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА «Новости».

Судьи единогласно отдали победу дагестанскому спортсмену.

Его профессиональный рекорд теперь составляет 20 побед, одно поражение и одну ничью (один бой признан несостоявшимся). После боя Анкалаев поблагодарил своих тренеров, команду и всех болельщиков за поддержку. Он заявил, что готов к новым вызовам и будет защищать свой титул чемпиона.

36-летний Алекс Перейра, ранее владевший титулом чемпиона UFC в среднем весе, потерпел поражение, и его рекорд теперь насчитывает 12 побед и три поражения.



Рената Валеева