КДК РФС открыл разбирательство по поведению форварда «Рубина» Даку

Нападающий ударил по штативу оператора матча, когда покидал поле после удаления в матче со «Спартаком»

Фото: Динар Фатыхов

В отношении нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в Российском футбольном союзе (РФС) открыли разбирательство. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит поведение футболиста после удаления в матче со «Спартаком» в Казани. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

— Рассмотрим неспортивное поведение Даку, который после удаления ударил по штативу оператора, покидая поле. Сами удаления рассматриваться не будут, поскольку это были вторые желтые карточки, — сказал Григорьянц РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инцидент случился на 75-й минуте матча «Рубин» — «Спартак» на стадионе «Ак Барс Арена». Судья Кирилл Левников показал вторую желтую карточку нападающему хозяев Даку и защитнику москвичей Алексису Дуарте. Покидая поле, форвард «Рубина» ударил штатив оператора.

Поведение футболиста казанской команды будет рассмотрено 13 марта на ближайшем заседании КДК РФС.

Матч закончился победой «Рубина» над «Спартаком» со счетом 2:1. Даку забил оба гола в составе казанской команды.

Зульфат Шафигуллин