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Клубы РПЛ за 2024 год заработали 981 млн евро

15:17, 07.03.2025

За 2023 год выручка составила 1,050 млрд

Клубы РПЛ за 2024 год заработали 981 млн евро
Фото: Динар Фатыхов

Суммарный доход клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) составил по итогам 2024 года 981 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Большую часть доходов — 540 млн евро — составляет коммерческая выручка, а доходы от телетрансляций дали еще 121 миллион.

На продаже билетов российским клубам удалось заработать 52 млн евро, другая выручка составила еще 260 млн. Также клубы РПЛ получили €0,1 млн от самого УЕФА.

В сравнении с предыдущим годом общая сумма выручки сократилась на 6,6%, в 2023 году она составляла 1,050 миллиарда.

Россия опустилась на две позиции и теперь занимает шестое место по строительству крупных стадионов за последние 10 лет. За этот срок в России инвестировали в 14 крупных стадионных проектов.

Дарья Беззубова

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