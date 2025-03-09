Тренер УНИКСа Перасович назвал, кого не хватало под кольцом в матче с «Пармой»

Фото: Динар Фатыхов

Накануне казанский УНИКС одержал победу над пермской «Пармой» со счетом 89:71 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Главный тренер Велимир Перасович прокомментировал первую победу после серии из двух поражений подряд.

— Прежде всего, скажу, что УНИКС одержал важную победу в очень сложном матче. «Парма» постоянно перестраивалась в обороне на протяжении всей игры, — отметил Перасович после матча.

По словам Перасовича, победа была осложнена отсутствием центрового Джалена Рейнольдса.

— Когда в составе отсутствует игрок, способный эффективно атаковать из-под кольца и создавать давление на защиту соперника изнутри, игра становится сложнее. Тем не менее моя команда нашла свой путь и выиграла без особых проблем, — добавил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Тренер также отметил выступление Дмитрия Кулагина, который получил больше игрового времени из-за травмы Александра Платунова, и выразил уверенность, что Михаил Беленицкий, недавно вернувшийся в строй после травмы, вскоре наберет форму.

Рената Валеева