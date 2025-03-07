Валиева остается под строгим допинг-контролем ISU, несмотря на дисквалификацию

Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, российская фигуристка Камила Валиева остается единственной представительницей России, входящей в регистрируемый пул (RTP) Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Это означает, что Валиева обязана ежедневно указывать в антидопинговой системе ADAMS не только контактные данные и местонахождение, но и одночасовой интервал, в течение которого она гарантированно будет находиться в определенном месте для прохождения допинг-контроля. Если допинг-офицер не застанет спортсменку в указанное время, это будет считаться нарушением антидопинговых правил, что может привести к дополнительным санкциям.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В расширенный пул тестирования ISU на сезон 2024/25, который не требует ежедневного указания одночасового интервала, включены другие российские фигуристы: Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Иван Букин и Александра Степанова.

Напомним, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, за употребление запрещенного препарата триметазидина. В результате этого решения ISU пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, лишив сборную России, в состав которой входила Валиева, золотой медали. Также были аннулированы результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года, включая ее победы на чемпионатах Европы и России.

Рената Валеева