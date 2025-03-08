Непряева и Терентьева выиграли командный спринт на ЧР в Казани
Дарья Непряева и Наталья Терентьева победили в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. Победительницы выступали в составе первой сборной Татарстана.
Непряева и Терентьева завоевали золотые медали чемпионата России в дисциплине командный спринт. Представительницы Тюменской области Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина финишировали вторыми. Тройку лучших замкнули Анна Мачехина и Анна Королева из сборной Белоруссии.
Ранее Терентьева выиграла на чемпионате России в Казани скиатлон и классический спринт. Непряева в четверг стала бронзовым призером турнира в гонке на 10 км свободным стилем.
Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 9 марта в эстафетной дисциплине 4 по 7,5 км.
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