Как акваторию Казанки покоряют яхтсмены Национальной парусной лиги

С 21 по 30 августа в акватории Казанки пройдет Национальная парусная лига: как это будет и чего ожидать

Фото: Максим Платонов

Крупнейший парусный проект России — Национальная парусная лига — снова в Казани. На этот раз соревнования проходят в акватории Казанки с 21 по 30 августа. Подробнее — в материале «Реального времени».



Поднять паруса

В эту пятницу, 21 августа, в акватории Казанки стартовал второй этап 4-го сезона крупнейшего парусного проекта России «Национальная парусная лига». Соревнование проходит в двух лигах: премьер-дивизион (с 21 по 23 августа) и высший дивизион (с 28 по 30 августа). Казанский этап посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию ТАССР.

Высший дивизион лиги рассчитан на участие более профессиональных спортсменов и представлен он, как правило, олимпийцами. Эта часть соревнований проходит в более ожесточенной борьбе за победу. Премьер-дивизион же рассчитан на простых любителей гонок, для их же собственного удовольствия. Впрочем, в нем может принять участие каждый. Главное требование — отсутствие на руле профессиональных спортсменов.

Всего в премьер-лиге 12 команд из таких городов, как Казань, Набережные Челны, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Снежинск, Владивосток и Екатеринбург

— Любители гоняются по кайфу, они также выполняют правила и все. Что касается профессионального спорта, то профессиональные гонщики пришли из олимпизма, соответственно, там они настроены на победу. Если вы приедете на гонки высшего дивизиона, то увидите по манере гонок, что она у них более жесткая и резкая, больше протестов, больше крика на воде, больше скорости, — рассказывает заместитель генерального директора по спортивным вопросам Национальной парусной лиги Анна Зенкина.

Татарстан на гонках представляют две команды: «Химград-Казань» и ActiveMapSailing. Всего в премьер-лиге 12 команд из таких городов, как Казань, Набережные Челны, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Снежинск, Владивосток и Екатеринбург. В высшем дивизионе участвуют 20 команд, в том числе и из столицы Татарстана.

Три лучшие команды в премьер-дивизионе смогут войти в высший дивизион. Победитель же последнего получает право на участие в Sailing Champions League (Парусная лига чемпионов Европы), чтобы побороться за звание чемпиона Европы по парусному спорту. В прошлом году Россию представили 5 команд: Яхт-клуб Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург), «ПИРогово» (Москва), Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга, ArtTube RUS1 (Москва), Calipso (Туапсе).

Навстречу ветру

Казанская акватория не так проста, как может показаться с берега. На закрытых водоемах, в отличие от морских, очень сильно крутит ветер. В связи с этим возникают проблемные ситуации как у яхтсменов, так и у судей гонки. Прежде всего, вихри ветра негативно сказываются на дистанции, в результате чего борьба за первое место перестает быть честной. Так, например, сегодня удалось дать лишь девять стартов. Всего за два дня премьер-дивизиона лиги яхтсмены вставали на старт 20 раз.

Все гонки проходят на одинаковых яхтах класса J70. Стоит отметить, что правила спортивного яхтинга не менее сложны, чем правила дорожного движения. За их соблюдением следят сразу несколько судей как на воде, так и на суше.

Правила спортивного яхтинга не менее сложны, чем правила дорожного движения. За их соблюдением следят сразу несколько судей как на воде, так и на суше

Система судейства в парусном спорте помогает моментально реагировать на нарушения яхтсменов. Лодка, которая считает, что кто-то из соперников нарушил правила, может поднять специальный флаг, а судья сразу же отреагирует. Сойдя на берег, члены экипажа яхты тоже могут восстановить справедливость. Для этого они могут подать протест, продемонстрировав схему движения судна на бумаге и словесно доказав, что гонка была нечестной.

Двое в лодке, не считая гостей

Ощутить на себе все прелести гонки на яхте в этот день удалось и корреспондентам «Реального времени». Смотреть, как судна изящно маневрируют на поворотах и одним боком буквально ложатся на воду — дело одно. Совершенно иначе ощущаешь себя, оказавшись на борту, под парусами, среди множества тросов в самом центре акватории Казанки.

Ощутить на себе все прелести гонки на яхте в этот день удалось и журналистам

Гостей заранее заверили, что яхты совершенно безопасны и не способны перевернуться и затонуть. Хотя со стороны угол наклона судна при поворотах выглядит весьма опасным и устрашающим. Мини-путешествие прошло с соблюдением всех правил безопасности: инструктаж, спасательные жилеты и опытная команда из двух человек на борту.

Корреспонденты «Реального времени» попали на борт яхты номер три, к членам команды «Химград-Казань» — Александру и Олесе. Оба являются кандидатами в мастера спорта. Для Александра это уже 22-й сезон парусной лиги, для Олеси — 12-й.

Стартовая готовность — 5 минут. И вот уже яхта под умелым руководством, гонимая ветрами, смело направляется по волнам навстречу победе. На судне необходимо быть не только сильным и ловким, но и бдительным, дабы избежать травм при перемещении паруса или переходе с одного борта на другой при маневрировании.



1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов