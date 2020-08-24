Больше экспертов, коммуникаций и арт-кварталов: чего хотят культурные лидеры Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В эти выходные в Казани в Галерее современного искусства собрались организаторы фестивалей, концертов, выставок, руководители оркестров, музеев, театральных групп, диджеи, музыканты, журналисты, словом, вся творческая интеллигенция. В рамках проекта «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казани» участники встречи предлагали идеи, которые лягут в в основу практических рекомендаций для культурной политики Казани.

Нужны центры, техпартнеры и большие фестивали

Как уже рассказывало «Реальное время», группа исследователей занимается подготовкой Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани, в которой заложены принципы регулирования зaстройки и развития тeрритории в центре города. В соответствии с концепцией будет утверждаться проект любого здания в исторической части столицы. Речь идет не только о том, чтобы история не становилась жертвой точечной застройки, но и о том, чтобы здания и улицы формировали единый вектор развития Казани. Как объяснил участникам архитектор, руководитель проектной группы Олег Маклаков на встрече, у города есть территории, которые следует развить — и идей ждут, в частности, от тех, кто определяет культурную повестку Казани.

Было видно, насколько приятно собраться вместе после долгого перерыва из-за коронавирусных ограничений представителям многочисленных творческих сообществ, таких, как фонд «Sforzando», «Театр. Акт», творческая группа «Алиф», ночная мэрия Казани, театр Камала, фонд «Живой город», музей Васильева, проект «Кайтам» и поговорить о насущном.

Организации вечера предшествовало исследование мнений лидеров культурных сообществ Казани — многочасовые интервью, в ходе которых выяснилось несколько важных проблем.

Организаторы фестивалей, концертов, выставок, руководители оркестров, музеев, театральных групп, диджеи, музыканты, журналисты должны были предложить идеи, которые лягут в в основу практических рекомендаций для культурной политики Казани. Фото Рината Назметдинова

Во-первых, запрос на многофункциональное креативное пространство: «В заброшенные индустриальные места Казани могут прийти люди с другими требованиями к таким местам. Креативные люди из самых разных областей. Для такого пространства достаточно 50-60 тыс. кв.м и прогрессивность среды. Например, Flacon в Москве: разные сферы объединяет одно пространство, в их деятельности больше эксперимента. В Казани это тоже может быть пространство одновременно и с офисами, и с производствами, и с коммьюнити-плейс, и местом для событий. С потенциалом совместных операций от идеи до продукта», — такое мнение приводится в исследовании.

Во-вторых, отсутствие технического партнера, способного предоставлять не только качественное оборудование, но также заботиться о его хранении, условиях аренды и обладать компетенциями по его использованию: «Сколько раз я приходил к той точке, когда уже и деньги [на оборудование] есть, и запрос есть у кого-то (например, Комитета по туризму). Но непонятно, у кого на балансе оно будет, кто будет за него отвечать. На этом этапе много рушится. Непонятно, как быть с оборудованием и стационарной площадкой. Его может ждать судьба «Казань-Экспо» — в него вложили миллиарды и стоимость аренды соответственно очень высокая. Поэтому туда просто не зайдешь»

В-третьих, запрос на мультижанровые фестивали: «Есть фестиваль современного танца “Stage. Платформа” Ивенко, но он хочет его развивать, не расширяя горизонты в Казани (например, для пяти тысяч человек на площади Тысячелетия), а расширяя границы, — делать в других городах России. Может, наоборот это будет один из брендов Казани?».

Кроме того, в исследовании поднимается тема коммуникаций с властью, между собой — культурными лидерами Казани, а также внутренней цензуры, компетенций в целом.

Ведущим мероприятия стала социолог, координатор центра прикладной урбанистики и руководитель блока социально-культурных исследований проекта «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань» Мария Леонтьева. Фото Рината Назметдинова

Когда ведущий мероприятия, социолог, координатор центра прикладной урбанистики и руководитель блока социально-культурных исследований проекта «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань» Мария Леонтьева, огласила повестку дня и обратилась к залу, журналист, поэт и преподаватель журфака КФУ Айрат Бик-Булатов посетовал, что утеряны связи с регионами, вроде Самары, Нижнего Новгорода, как это было сто с лишним лет назад. Тут же саунд-продюсер лейбла Yummy Music Тимур Милюков заговорил о том, что многие культурные проекты не предлагают монетизацию. Корреспондент «Реального времени» воспользовался случаем и затронул тему отсутствия понятия «казанское искусство», как бренда, в который можно не только вливать гранты, но и продавать его, как туристический, урбанистический феномен.

Квадраты? Маршруты!

После этого участники разделились на группы, чтобы собрать проект по каждой проблеме. Автор этого материала оказался модератором группы, которая обсуждала идею мультиформатного центра. В частности, возникла мысль, что это должно быть не одно здание, а целый квартал с различными ивент-площадками, мастерскими, репетиционными точками, а также магазинами и кофейнями. В таком центре можно не только проводить события, но и учиться арт-менеджменту и другим профессиям. Чуть позже эксперты поменяли направление мысли.

— Нам предлагалось определить количество квадратных метров под функционал, — говорит Табрис Яруллин, недавно назначенный заместителем директора Национальной библиотеки Татарстана . — Я по опыту знаю, что творческие сообщества не мыслят архитектурными понятиями, не знают о том, сколько им нужно площади. Так как проектантов интересовал исторический центр города, мы разбили его на кварталы и наделили особенностями, которые следует усиливать. К примеру, если идти по улице Профсоюзная, там вы найдете театральную площадку, заброшенный «Адонис», далее — подземная галерея на Баумана, ЗАГС с иммерсивным спектаклем и ТЮЗ. Это уже готовый галерейно-театральный квартал. Старо-татарская и Ново-Татарская слободы — это пустующий речпорт, парк Молодежов, Меховая фабрика, производственные площадки, Werk, мастерские типа Qullar. Получается маршрут по коворкингам и мастерским. Для меня было важно проговорить новое здание библиотеки в НКЦ, которое соединяется с набережной, Кремлем, где реконструируются Присутственные места, с Подлужной и ее заброшенными зданиями, скейт-парком, парком Горького.

Табрис Яруллин: «Я по опыту знаю, что общества не мыслят архитектурными понятиями, не знают о том, сколько им нужно площади». Фото Юлии Калининой

Не менее любопытная работа шла в других группах, благо, в каждом углу здесь собрались практики. К примеру, поднятую тему слабых коммуникаций между сообществами, связями со СМИ и госорганизациями предлагали решить путем внедрения кнопки «Создать событие» на всех сайтах ведомств, ответственных за развитие территорий. Также был поднят вопрос о целевом обучении пиарщиков, кураторов, арт-журналистов, а также о том, как не хватает зачастую эффективного сотрудничества научного сообщества и культурного — а ведь новые знания всегда сподвигают на новые проекты и события.

Про деньги и сохранение старого

— По мнению участников, Казани необходим некий продюсерский центр и (или) качественный пример частно-государственного партнерства, когда проекты получают микрогранты или поддержку в монетизации, например, музыкальной продукции, — отмечает еще один организатор, Айгуль Давлетшина, консультант по культурной политике, исследователь и аналитик культурного блока. — Мое видение такой организации — фонд “на расстоянии вытянутой руки” от администрации города и республики, по примеру Arts Council England (Великобритания) или The Cultural and Creative Industries Initiative (Германия). Такие фонды часто получают финансовые ресурсы как из бюджетных средств, так и от спонсоров. Их деятельность связана с государственными политиками, однако, не зависит от них в той степени, как, например, министерство культуры Татарстана или управление культуры Казани. Среди направлений работы такого фонда развития креативных и культурных индустрий могут быть микрогрантовая поддержка и презентация представителей казанской культурной среды в России и за рубежом.

Участники разделились на группы, чтобы обсудить детально каждую проблему. Фото Юлии Калининой

— Новым выводом стало для меня понимание тем экспертности и коммуникации, которые звучали в каждой группе, — говорит Марья Леонтьева. Сложилось впечатление, что участники давно ждали возможности такого разговора. Говорили о роли городских экспертов (культурологов, искусствоведов, писателей, журналистов, историков) как участников и аналитиков городского развития; программировали краткосрочные образовательные программы в названных сферах. Оказалось, что городские эксперты готовы и созрели для того, чтобы передавать свои компетенции молодым деятелям и в некоторых случаях даже трудоустраивать их. Диалог между сообществами, с государственными органами и другими регионами, принципы и ценности диалога так или иначе обсуждались в каждой группе. Становится все более ясно, что для исторического центра в особенности важны не столько градостроительные планы, сколько культура управления и согласования интересов по поводу того, что уже есть. Что дело не столько в строительстве нового, сколько в выстраивании совместного понимания как наполнить существующее. Выработка нового смысла. Казань ближе многих других городов к возможности качественного скачка в согласованном городском управлении. Считаю, что вполне возможен уже форум горожан, как регулярное событие по обсуждению актуальных вопросов городского развития.



1 / 19 Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов

Ринат .Назметдинов