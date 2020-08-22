Опрос предпринимателей: каким должен быть рабочий день в день рождения?

Споры между сотрудником и руководителем компании часто доходят до суда. Созданный прецедент может стать причиной изменений в трудовой системе. В России работника компании уволили из-за прогула в день рождения. Однако сотрудница сослалась на то, что это традиция организации, и суд встал на ее сторону. Бизнесмены, опрошенные «Реальным временем», с недоумением отнеслись к решению Верховного суда РФ, отметив, что подобные ситуации решаются внутри коллектива.

Сотрудница одной из российских фирм обратилась в суд, заявив, что была уволена по недоразумению. В организации была традиция именинников всегда отпускать раньше с работы. В день рождения сотрудница, уведомив руководителя, ушла из офиса раньше. Впоследствии за это ее уволили. Сотрудница пошла в суд и потребовала восстановить ее на работе и выплатить 50 000 рублей компенсации.

Суд первой инстанции принял ее доводы, но сумму морального ущерба оценил в 5 000 рублей. Апелляционная инстанция отменила это решение. Там не приняли довод про день рождения и сложившуюся на предприятии практику. Однако Верховный суд РФ на этой неделе удовлетворил требование сотрудницы о восстановлении на работе и компенсации морального вреда.

Практикуете ли вы сокращенный рабочий день в день рождения сотрудника? Как подобная традиция может сказаться на дисциплине в коллективе?



Ирек Галиев генеральный директор «Жар Свежар» В нашей компании нет жесткого контроля рабочего времени и традиции отпускать сотрудника раньше в день его рождения. Тем более когда многие работают из дома. Я не вижу причин для рассмотрения этого вопроса в суде. У работников и так прав больше, чем у работодателей. Можно отпустить сотрудника раньше с работы, если он работает эффективно, но я бы не делал это традицией.

Галина Маштакова генеральный директор GMC consulting Такие вопросы надо решать не через суд, а по инициативе работодателя. К сожалению, у нас не так много возможностей для стимулирования персонала, а поощрять только премиями и другими материальными благами не всегда получается. Тогда уход в день рождения сотрудника раньше с работы мог бы быть частью корпоративной культуры. Я поддерживаю такие инициативы, но эта позиция должна быть согласована внутри организации. Это решение добровольно должно быть принято самим руководителем. Если сотрудник раньше уйдет в день рождения, то потом он сторицей вернет то, что недоработал в этот день.

Рустем Гараев генеральный директор Bulgar Promo В законодательстве о том, что можно раньше уходить с работы из-за дня рождения, ничего не сказано. Если в регламенте предприятия это решение зафиксировано, то персонал может смело ему следовать. В частных компаниях правила задает владелец, и наемные сотрудники изначально либо соглашаются на них, либо нет. Если что-то сформулировано не четко и на уровне регламента не зафиксировано, то руководитель волен сам принимать решение. Если отпускает на день рождения, можно уйти. Я никогда не был против, если именинник просил отпустить его раньше.

Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига» За 19 лет бизнеса у нас не было такой практики. Ни разу сотрудник на день рождения не отпрашивался. Традиционно работник только угощает коллектив тортиком. Я думаю, что сокращение рабочего дня в день рождения добавит лояльности компании к персоналу. Я бы внедрил эту традицию и сократил рабочий день имениннику. День рождения один раз в году. Я сам так делаю: полностью посвящаю этот день себе.

Динар Мингазов генеральный директор медицинского центра «КОРЛ» Сокращенный рабочий день возможен, если такое решение принято по обоюдному согласию работодателя и работника. Это не может происходить только по желанию сотрудника. Он несет ответственность перед работодателем за выполнение своих обязанностей. Еще есть акционеры, которые вложили деньги в компанию, они рискуют имуществом, потому что взяли кредиты на создание предприятия. И когда сотрудник по своему собственному эгоистичному желанию покидает рабочее место, ставит под угрозу не только свое дело, но и бизнес. А это не приемлемо. Верховный суд в этом случае совершил ошибку.

Гузель Хисматуллина руководитель тренинговой компаниb TeamSoft Если сотрудник попросит отпустить его пораньше в день рождения, я, скорее всего, отпущу. Делать это традицией я бы не стала. В России и так много выходных дней. И это не следует рассматривать на судебном уровне, решение принимается по усмотрению руководителя. Мне в честь дня рождения ни налоговая, ни Роспотребнадзор, ни трудовая инспекция навстречу не пойдут.

Такие решения не стоит принимать на уровне нормативных актов. Если я устраиваюсь на работу и для меня принципиален сокращенный рабочий день в день рождения, то надо сказать об этом на собеседовании. Но делать из этого систему… Вы представляете, сколько на заводе работает человек? Если один отсутствует, то кто за него должен работать?

Рустам Ахметсафин руководитель юридической компании «Деловой советник» Как руководитель я не возражаю отпустить сотрудника пораньше в день рождения, если он просит об этом. Как юрист могу сказать, что это интересный прецедент. В трудовом законодательстве ничего подобного нет, и, казалось бы, это неправильно, но есть локальные акты. Решение может быть закреплено на бумаге или его устно могут подтвердить все сотрудники. И если смогут доказать, что это нормальная практика для компании, то суд можно выиграть.

Такие решения надо регулировать, потому что устные моменты субъективны. Надо исходить из того, что закреплено на бумаге либо содержится в Трудовом кодексе или локальном акте. Как юрист считаю, что Верховный суд должен был установить, что организации следует закрепить это решение в локальном акте. Любой не урегулированный момент причина для спора. Закрепите тогда в законе, насколько раньше надо уходить с работы в день рождения.

Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа» День рождения — это личное дело человека. Кто-то отмечает, кто-то нет. Эффективному сотруднику я готов идти на встречу. Если же у человека показатели работы не очень хорошие, и он ждет, как свинтить с работы, то мы понимаем, что нам не по пути. Важно, чтобы в коллективе находились результативные сотрудники, с которыми комфортно работать. В нашей практике сотрудник приносит угощение в день рождения. Я ставлю перед ним задачу, чтобы за два часа до окончания рабочего дня его на работе уже не было. Сам его выгоняю, чтобы он успел с домашними подготовиться к празднованию дня рождения.